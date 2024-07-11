В УЕФА ответили на вопрос о недопуске россиян из «Урарту» на матч в Эстонию

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сегодня, 21:51

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) ответили на вопрос, считает ли организация нормальной ситуацию с недопуском правительством Эстонии российских игроков ереванского «Урарту» в страну на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Таллиной» из Калева.

Ранее главный тренер клуба из Армении Дмитрий Гунько сообщил, что четыре российских футболиста команды не получили визы.