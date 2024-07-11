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В УЕФА ответили на вопрос о недопуске россиян из «Урарту» на матч в Эстонию

сегодня, 21:51
Таллина КалевЛоготип футбольный клуб Таллина Калев1 : 2Логотип футбольный клуб Урарту (Ереван)УрартуМатч завершен

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос, считает ли организация нормальной ситуацию с недопуском правительством Эстонии российских игроков ереванского «Урарту» в страну на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Таллиной» из Калева.

Ранее главный тренер клуба из Армении Дмитрий Гунько сообщил, что четыре российских футболиста команды не получили визы.

Все требования, связанные с поездкой, включая подачу заявлений на получение визы, относятся к компетенции группы, осуществляющей посещение. Соответствующие органы, как правительство Эстонии, являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности группы, о которой идет речь, входит обращение в соответствующие органы. Для получения дополнительной информации УЕФА просит вас обратиться непосредственно в клуб.

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Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 22:38
Урарту, точнее власти Армении, имеют полное право ответить взаимностью и не выдать такое же количество виз. Но там же Пашинян (((
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:35
Фаворитов ЛЧ эстонцы решили снять с пробега епт. Видать сами на титул вздумали замахнуться. УЕФА то причем? "Всемогущему" жалобу отправляйте...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:25, ред.
Эстония, как и две другие странЫ Балтии, - гордые государства. Критика в адрес первой не принимается. Надо жить по - человечески, в цивилизованных рамках, и тогда мы будем желанны во всём мире.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:13
Это сделано маленькой эстонией
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:10
Мы что, опять будем обтекать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:55
    Гость
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