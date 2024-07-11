В УЕФА ответили на вопрос о недопуске россиян из «Урарту» на матч в Эстонию

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос, считает ли организация нормальной ситуацию с недопуском правительством Эстонии российских игроков ереванского «Урарту» в страну на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Таллиной» из Калева.
Ранее главный тренер клуба из Армении Дмитрий Гунько сообщил, что четыре российских футболиста команды не получили визы.
Все требования, связанные с поездкой, включая подачу заявлений на получение визы, относятся к компетенции группы, осуществляющей посещение. Соответствующие органы, как правительство Эстонии, являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности группы, о которой идет речь, входит обращение в соответствующие органы. Для получения дополнительной информации УЕФА просит вас обратиться непосредственно в клуб.