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Дешам — журналисту: «Если вам скучно, посмотрите что-нибудь другое»

сегодня, 15:15

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос шведского журналиста о том, понимает ли он критику в адрес команды в связи со скучной игрой.

Вы уверены, что вы швед? Вы точно живёте во Франции! Если вам скучно, посмотрите что-нибудь другое, это нормально. Вы не обязаны это делать. Нынешний Евро особенный для всех, с меньшим количеством голов, чем в прошлом. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов своими результатами. Если шведам скучно, то для меня это не имеет большого значения.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:36
Дешам прав. Наверное задолбали его журналюги каждый раз. Вот и ответил
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:16
Дешам ,что ли обижается на журналистов за их вопросы об игре Франции.
4nt77htgvzz5
4nt77htgvzz5
сегодня в 16:46
Что ещё может сказать тренер, когда сборная не забила не одного мяча, только кивать на результат
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:26, ред.
Ну, Дидье, ГТ сборной - это конечно большая величина, но надо как-то потактичней, что ли, ведь футбол существует в том числе и для зрителей.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:19
Франция – самая низовая из оставшихся сборных..... Средний тотал в матчах французов составляет всего 0.8 гола, а ТБ (0.5) в первом тайме они пробили лишь в одной игре на этом Евро.... ну где то так получается что журналист в чем то прав.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:19
Перешёл на нацональности, забыв о том, что в его сборной нет почти французов)
7u9gc4834p43
7u9gc4834p43
сегодня в 16:09
Во Франции идёт пиар Камерунского Эму ,если Дешам скажет правду,его заменит Алжирец Зидан!Вот так.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:49
Мне скучно смотреть на потуги сборных, поэтому я не смотрел ни одного матча на Евро. Быстрее бы этот отстой сборных закончился и начался нормальный клубный футбол.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:29
Правильно сказал. Кому скучен футбол, пусть идут в Цирк.
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