Дешам — журналисту: «Если вам скучно, посмотрите что-нибудь другое»

Главный тренер сборной Франции ответил на вопрос шведского журналиста о том, понимает ли он критику в адрес команды в связи со скучной игрой.

Вы уверены, что вы швед? Вы точно живёте во Франции! Если вам скучно, посмотрите что-нибудь другое, это нормально. Вы не обязаны это делать. Нынешний Евро особенный для всех, с меньшим количеством голов, чем в прошлом. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов своими результатами. Если шведам скучно, то для меня это не имеет большого значения.