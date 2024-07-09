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В BBC заявили, что не хотели оскорбить Роналду титром «Misstiano Penaldo»

сегодня, 12:52
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияЗакончился после серии пенальти

BBC отреагировала на критику компании в связи с титром, искажающим имя и фамилию нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который появился после незабитого игроком пенальти в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 со Словенией.

Подпись была просто задумана как игра слов, что мы уже много раз делали раньше в аналитическом графике Match Of The Day. Никакого оскорбления в адрес Криштиану Роналду не было. На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно отзывались о Роналду положительно, в том числе:

1. В предматчевой подготовке Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому «он один из лучших в истории».

2. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели подробный анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими».

3. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и уверенность Роналду, что позволило ему реализовать пенальти.

Эксперты ни в коем случае не высказывали чрезмерной критики в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон по отношению к нему был неизменно уважительным. Однако мы понимаем, что некоторые зрители были недовольны графикой, и их отзывы были переданы производственной команде, чтобы помочь им в дальнейшей работе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:20
Что ни говори, а игра слов гениальная.
ВВС красавцы, по-английски нагнали пурги и завуалировано послали критиков подальше.
ну а, Роналду остается одно - поставит ВВС шах и мат на ЧМ 2026.
вот про Морату никто не скажет, что он logvaro или Еrrorato.
Мората, хоть и бревно , но он пашет по всему полю и играет на команду.
это ключевое слово за это его ценят и в Испании и в Атлетико. и в Ювентусе.
да везде.
поэтому Мората играет в Европе., а Misstiano в саудовской лиге.
п.с.
ВВС - топ. Лучшее они говорят, когда английская сборная играет.
но пока никто из сборной не обиделся на ВВС.
на обиженных воду возят(с) русская добрая пословица
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:12
Кликбейты и хейт быстро продается. Многие ведутся на это, ибо им скучно жить позитивно.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:09
Если бы подросток не зарядил в стойку, такого бы не было!
112910415
112910415
сегодня в 13:41
итак, оскорбили непроизвольно !
тогда желательна проверка умственных способностей
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:27
"Отмазка" чистой воды , сначала "ляпнули" потом так топорно начали приводить аргументы типа "да вы нас не так поняли". Исхожу из того, что при пробитии послематчевого пенальти у Криштиану может быть и присутствовала какая то доля мужественности ,но насчёт уверенности сильно сомневаюсь . И конечно такие профессионалы как Ширер и Линекер не могли не заметить этого , а просто проявили элементарную футбольную солидарность и тактичность по отношению к этому мастеру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27
Над пенальтистом угорают все кому не лень...
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 13:09
А что - он предъявлял претензии?.. Вроде плачущих эмодзи не было.. 😂.. Есть в "запасе" Морган.. Можно его "натравить" на ВВС.. А-ха-ха-ха.. 🤭
mphuZ
mphuZ
сегодня в 13:07
Зачем в качестве аргументов они приводят мнение экспертов? У них действительно не было умысла оскорблять игроков.

А те, кто сделал такую подпись в телеэфире - совсем другие люди. Вот их и нужно наказывать.
311
311
сегодня в 13:00
За Кержакова ещё не ответили
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