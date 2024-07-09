В BBC заявили, что не хотели оскорбить Роналду титром «Misstiano Penaldo»

BBC отреагировала на критику компании в связи с титром, искажающим имя и фамилию нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который появился после незабитого игроком пенальти в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 со Словенией.
Подпись была просто задумана как игра слов, что мы уже много раз делали раньше в аналитическом графике Match Of The Day. Никакого оскорбления в адрес Криштиану Роналду не было. На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно отзывались о Роналду положительно, в том числе:
1. В предматчевой подготовке Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому «он один из лучших в истории».
2. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели подробный анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими».
3. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и уверенность Роналду, что позволило ему реализовать пенальти.
Эксперты ни в коем случае не высказывали чрезмерной критики в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон по отношению к нему был неизменно уважительным. Однако мы понимаем, что некоторые зрители были недовольны графикой, и их отзывы были переданы производственной команде, чтобы помочь им в дальнейшей работе.
А те, кто сделал такую подпись в телеэфире - совсем другие люди. Вот их и нужно наказывать.
А те, кто сделал такую подпись в телеэфире - совсем другие люди. Вот их и нужно наказывать.
ВВС красавцы, по-английски нагнали пурги и завуалировано послали критиков подальше.
ну а, Роналду остается одно - поставит ВВС шах и мат на ЧМ 2026.
вот про Морату никто не скажет, что он logvaro или Еrrorato.
Мората, хоть и бревно , но он пашет по всему полю и играет на команду.
это ключевое слово за это его ценят и в Испании и в Атлетико. и в Ювентусе.
да везде.
поэтому Мората играет в Европе., а Misstiano в саудовской лиге.
п.с.
ВВС - топ. Лучшее они говорят, когда английская сборная играет.
но пока никто из сборной не обиделся на ВВС.
на обиженных воду возят(с) русская добрая пословица
ВВС красавцы, по-английски нагнали пурги и завуалировано послали критиков подальше.
ну а, Роналду остается одно - поставит ВВС шах и мат на ЧМ 2026.
вот про Морату никто не скажет, что он logvaro или Еrrorato.
Мората, хоть и бревно , но он пашет по всему полю и играет на команду.
это ключевое слово за это его ценят и в Испании и в Атлетико. и в Ювентусе.
да везде.
поэтому Мората играет в Европе., а Misstiano в саудовской лиге.
п.с.
ВВС - топ. Лучшее они говорят, когда английская сборная играет.
но пока никто из сборной не обиделся на ВВС.
на обиженных воду возят(с) русская добрая пословица