В BBC заявили, что не хотели оскорбить Роналду титром «Misstiano Penaldo»

BBC отреагировала на критику компании в связи с титром, искажающим имя и фамилию нападающего сборной Португалии , который появился после незабитого игроком пенальти в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 со Словенией.

Подпись была просто задумана как игра слов, что мы уже много раз делали раньше в аналитическом графике Match Of The Day. Никакого оскорбления в адрес Криштиану Роналду не было. На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно отзывались о Роналду положительно, в том числе:

1. В предматчевой подготовке Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому «он один из лучших в истории».

2. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели подробный анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими».

3. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и уверенность Роналду, что позволило ему реализовать пенальти.

Эксперты ни в коем случае не высказывали чрезмерной критики в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон по отношению к нему был неизменно уважительным. Однако мы понимаем, что некоторые зрители были недовольны графикой, и их отзывы были переданы производственной команде, чтобы помочь им в дальнейшей работе.