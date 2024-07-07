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Саутгейт: «Наши собственные СМИ сливают сведения о тактике»

сегодня, 17:36

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал английские СМИ за слив информации о тактике национальной команды.

Мы стремимся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают сведения о тактике через два часа после того, как мы завершили тренировочное занятие.

Они возразят мне из-за того, что я сказал, будто они получили ее непосредственно из расположения команды, и, возможно, так оно и было, но как это нам поможет?

Какая польза от того, что об этом сообщают швейцарцам, которые, вероятно, ожидали, что мы будем играть иначе? Мы даём им три дня на подготовку к тому, чтобы изучить нас.

Я должен сказать об этом, поскольку нам приходится работать в такой обстановке. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно идём вперед.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:51
Сенатов!

Ну почему ты такой непоследовательный?! Зачем подстраиваешься под общий шумок и общее мнение?! Сам разберись, неужели не интересно?! Если ты вчера смотрел игру, то не мог, не имел права не заметить изменения в игре Швейцарии. Саутгейт их полностью нивелировал, перекрыл центр поля, закрыл фланги не дал сопернику развивать его комбинационный футбол. Это большое искусство тренера- суметь рассмотреть достоинства и недостатки соперника!!! Это конечно не значит, что Англия станет чемпионом, вероятно нет, но вчера, в одном, конкретном поединке- Саутгейт полностью переиграл оппонента!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:38
Что ТАМ "сливать", если никакой тактики нет ? Кажется, я понял: он имеет ввиду, что если бы матёрые вездесущие журналюги не сливали эти сведения, его команда косила бы соперников направо и налево, как жница с серпом косит пшеницу во время страды. Во-вторых: эНти писари что, присутствуют на тренировочных занятиях и подслушивают с помощью "жучков" всё, что тренер говорит игрокам ?
Бред. Думаю, что сам г-н Саутгейт не понял, что говорит. Или говорит то, что у него намешано в голове. А намешано, как мы видим, много. Ассорти на любой вкус.
Capral
Capral
сегодня в 18:37
Полностью согласен с тренером!!! Вчера, Саутгейт по косточкам разобрал игру Швейцарии, лишил её, всех сильных сторон и победил!!! До вчерашнего дня, все восторгались- комбинационным, техничным и привлекательным футболом Швейцарии!!! После игры со швейцарцами, немецкая печать написала: "Швейцария открыла нам глаза"! Вобщем, многие были в восторге от швейцарского футбола...

Но, скромный, серенький и невыдающийся Саутгейт, как гениальный хирург, тонким скальпелем вскрыл козыри соперника и победил. Неважно как- в основное время или по пенальти- но победил, и прежде всего- именно в стратегическом плане, даже не тактическом!!! Кто-то видел вчера комбинационную Швейцарию?! Саутгейт заставил соперника играть так, как нужно было ему, и кроме проcтрелов и навесов, вчера, я ничего не увидел от швейцарцев, хотя, до вчерашнего дня, был тоже, как и многие в полнейшем восторге от швейцарского футбола.

Я не знаю, как, Англия сыграет сыграет с Голландией и чем закончится этот футбол, но было бы несправедливо не признать, очевидных способностей английского тренера. Многим, и мне в том числе, нравится- яркий, красивый, динамичный футбол. Но ради достижения цели, иногда, можно пожертвовать красотой- ради результата... Я в своей жизни видел много английского футбола, но не помню, его особо изысканным и красивым. Были ярчайшие футболисты, но самого английского футбола- утонченного и привлекательного- не припомню Я говорю о сбоpных Англии разных лет, не о клубах этой страны.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 18:25
СМИ во всём виноваты, только не тренер.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:20
Значит получается что СМИ знает больше о тактике чем сам тренер...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:19, ред.
О, у Саутгейта оказывается есть тактика. Ну спасибо, что хоть сказал.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:01
Самому интересно не смешно!)))
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