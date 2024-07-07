Саутгейт: «Наши собственные СМИ сливают сведения о тактике»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал английские СМИ за слив информации о тактике национальной команды.
Мы стремимся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают сведения о тактике через два часа после того, как мы завершили тренировочное занятие.
Они возразят мне из-за того, что я сказал, будто они получили ее непосредственно из расположения команды, и, возможно, так оно и было, но как это нам поможет?
Какая польза от того, что об этом сообщают швейцарцам, которые, вероятно, ожидали, что мы будем играть иначе? Мы даём им три дня на подготовку к тому, чтобы изучить нас.
Я должен сказать об этом, поскольку нам приходится работать в такой обстановке. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно идём вперед.
Но, скромный, серенький и невыдающийся Саутгейт, как гениальный хирург, тонким скальпелем вскрыл козыри соперника и победил. Неважно как- в основное время или по пенальти- но победил, и прежде всего- именно в стратегическом плане, даже не тактическом!!! Кто-то видел вчера комбинационную Швейцарию?! Саутгейт заставил соперника играть так, как нужно было ему, и кроме проcтрелов и навесов, вчера, я ничего не увидел от швейцарцев, хотя, до вчерашнего дня, был тоже, как и многие в полнейшем восторге от швейцарского футбола.
Я не знаю, как, Англия сыграет сыграет с Голландией и чем закончится этот футбол, но было бы несправедливо не признать, очевидных способностей английского тренера. Многим, и мне в том числе, нравится- яркий, красивый, динамичный футбол. Но ради достижения цели, иногда, можно пожертвовать красотой- ради результата... Я в своей жизни видел много английского футбола, но не помню, его особо изысканным и красивым. Были ярчайшие футболисты, но самого английского футбола- утонченного и привлекательного- не припомню Я говорю о сбоpных Англии разных лет, не о клубах этой страны.
Но, скромный, серенький и невыдающийся Саутгейт, как гениальный хирург, тонким скальпелем вскрыл козыри соперника и победил. Неважно как- в основное время или по пенальти- но победил, и прежде всего- именно в стратегическом плане, даже не тактическом!!! Кто-то видел вчера комбинационную Швейцарию?! Саутгейт заставил соперника играть так, как нужно было ему, и кроме проcтрелов и навесов, вчера, я ничего не увидел от швейцарцев, хотя, до вчерашнего дня, был тоже, как и многие в полнейшем восторге от швейцарского футбола.
Я не знаю, как, Англия сыграет сыграет с Голландией и чем закончится этот футбол, но было бы несправедливо не признать, очевидных способностей английского тренера. Многим, и мне в том числе, нравится- яркий, красивый, динамичный футбол. Но ради достижения цели, иногда, можно пожертвовать красотой- ради результата... Я в своей жизни видел много английского футбола, но не помню, его особо изысканным и красивым. Были ярчайшие футболисты, но самого английского футбола- утонченного и привлекательного- не припомню Я говорю о сбоpных Англии разных лет, не о клубах этой страны.