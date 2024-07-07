Саутгейт: «Наши собственные СМИ сливают сведения о тактике»

Главный тренер сборной Англии раскритиковал английские СМИ за слив информации о тактике национальной команды.

Мы стремимся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают сведения о тактике через два часа после того, как мы завершили тренировочное занятие.

Они возразят мне из-за того, что я сказал, будто они получили ее непосредственно из расположения команды, и, возможно, так оно и было, но как это нам поможет?

Какая польза от того, что об этом сообщают швейцарцам, которые, вероятно, ожидали, что мы будем играть иначе? Мы даём им три дня на подготовку к тому, чтобы изучить нас.

Я должен сказать об этом, поскольку нам приходится работать в такой обстановке. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно идём вперед.