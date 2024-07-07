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Кроос: «Германия уже не та, какой она была 10 лет назад»

вчера, 22:21

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос дал комментарий на тему проблем своей родной страны.

Я по-прежнему считаю Германию по-настоящему великой страной. Мне здесь очень нравится, но это уже не совсем та Германия, какой она была, например, 10 лет назад.

Что именно изменилось? Ощущение стало иным. Ощущение... Как бы это сказать, чтобы меня не поняли неправильно? Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в немецком городе, я бы выбрал Испанию. Есть чувство, что что-то происходит. Я не утверждаю, что в Испании не происходит ничего.

На вопросе про безопасность в Германии Кроос колебался, мотивировав это тем, что «его могут принизить из-за того, что у него нет прямого контакта». При этом бывший хавбек назвал себя «хорошо информированным», ведь его родственники живут в данной стране. Помимо этого, экс-игрок отметил, что не желает возвращаться в Германию из-за погоды.

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Кроос Тони
Перевод с as.com
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