Кроос: «Германия уже не та, какой она была 10 лет назад»

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии дал комментарий на тему проблем своей родной страны.

Я по-прежнему считаю Германию по-настоящему великой страной. Мне здесь очень нравится, но это уже не совсем та Германия, какой она была, например, 10 лет назад.

Что именно изменилось? Ощущение стало иным. Ощущение... Как бы это сказать, чтобы меня не поняли неправильно? Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в немецком городе, я бы выбрал Испанию. Есть чувство, что что-то происходит. Я не утверждаю, что в Испании не происходит ничего.