Игрок «Дерби Каунти» ударил женщину по лицу и забрал у неё телефон

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вчера, 22:01

Футболист «Дерби Каунти» угодил в скандал.

Во время отдыха на Мальорке вместе со своей женой в одном из ночных клубов неизвестная женщина начала снимать на видео и фотографировать пару. Это не понравилось футболисту, который ударил женщину по лицу и отобрал у неё телефон. Супруга игрока таскала женщину за волосы.

Мендес-Лэнг был арестован полицией вместе с женой. Одно позже его выпустили под залог.