Игрок «Дерби Каунти» ударил женщину по лицу и забрал у неё телефон

Футболист «Дерби Каунти» Натаниэль Мендес-Лэнг угодил в скандал.
Во время отдыха на Мальорке вместе со своей женой в одном из ночных клубов неизвестная женщина начала снимать на видео и фотографировать пару. Это не понравилось футболисту, который ударил женщину по лицу и отобрал у неё телефон. Супруга игрока таскала женщину за волосы.
Мендес-Лэнг был арестован полицией вместе с женой. Одно позже его выпустили под залог.
Он себя кем-то возомнил?
Он себя кем-то возомнил?
Телефон отобран...фингал под глазом...и вырванные пряди волос....
Сходила в бар...на досуге...
Телефон отобран...фингал под глазом...и вырванные пряди волос....
Сходила в бар...на досуге...