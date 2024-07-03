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Игрок «Дерби Каунти» ударил женщину по лицу и забрал у неё телефон

вчера, 22:01

Футболист «Дерби Каунти» Натаниэль Мендес-Лэнг угодил в скандал.

Во время отдыха на Мальорке вместе со своей женой в одном из ночных клубов неизвестная женщина начала снимать на видео и фотографировать пару. Это не понравилось футболисту, который ударил женщину по лицу и отобрал у неё телефон. Супруга игрока таскала женщину за волосы.

Мендес-Лэнг был арестован полицией вместе с женой. Одно позже его выпустили под залог.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
Вот уж по во истину - "Муж и жена - одна сатана"...)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:31
Что за дикость?
Он себя кем-то возомнил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:23, ред.
Это был явно не день этой девушки... папарацци....
Телефон отобран...фингал под глазом...и вырванные пряди волос....
Сходила в бар...на досуге...
Гость
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