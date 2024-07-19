Щетинин: «Задача „Ростова“ — не вылететь»

Полузащитник «Ростова» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Ростов» по составу должен быть как минимум в пятерке? Это же только «на бумаге». Надо смотреть на поле. Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача – не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше – посмотрим.