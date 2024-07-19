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Щетинин: «Задача „Ростова“ — не вылететь»

вчера, 21:21

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Ростов» по составу должен быть как минимум в пятерке? Это же только «на бумаге». Надо смотреть на поле. Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача – не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше – посмотрим.

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Все комментарии
emebmkayes5w
emebmkayes5w
сегодня в 00:38
Пора уже за какие нибудь медали побороться
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:57
Обалденные амбициозные планы на сезон...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Вполне себе согласуется "надо брать очки с ЦСКА" с "главное - не вылететь".
Клуб вполне себе неплохо устроился с точки зрения хозяина-армянина: покупает за относительные копейки - делает "предпродажную подготовку" - с большим, НЕТ, НЕ большим, с ОГРОМНЫМ НАВАРОМ продаёт куда-то в "МАССКВУ" - "ПИТЕРБУРХ".
А денюШки "хлавному акционеру" в карман.
Ну, последний, возможно, занесёт главе администрации "долю малую" да праздник какой на день города устроит... может, детишкам-сиротам или ещё куда-то подобным что-то бросит с барского плеча...
И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ!
У Арташеса - БАБЛИЩЕ, у игроков - зарплаты РПЛ и уверенность в завтрашнем дне, у болел - возможность ходить на стадион, чтобы видеть игры своей любимой команды среди сильнейших в России, у администрации области - красивые отчёты о хороших отношениях с местным бЫзнесом...
В общем, идиллия... ))
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:36
Успехов фк РОСТОВ!!!
Capral
Capral
вчера в 22:50
А ведь еще вчера, Ростов заявлял, что надо брать очки в игре с ЦСКА- с кем же еще, как не с армейцами!!! А сегодня- риторика поменялась? Несерьезно, как-то...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:32
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