Щетинин: «Задача „Ростова“ — не вылететь»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Ростов» по составу должен быть как минимум в пятерке? Это же только «на бумаге». Надо смотреть на поле. Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача – не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше – посмотрим.
Клуб вполне себе неплохо устроился с точки зрения хозяина-армянина: покупает за относительные копейки - делает "предпродажную подготовку" - с большим, НЕТ, НЕ большим, с ОГРОМНЫМ НАВАРОМ продаёт куда-то в "МАССКВУ" - "ПИТЕРБУРХ".
А денюШки "хлавному акционеру" в карман.
Ну, последний, возможно, занесёт главе администрации "долю малую" да праздник какой на день города устроит... может, детишкам-сиротам или ещё куда-то подобным что-то бросит с барского плеча...
И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ!
У Арташеса - БАБЛИЩЕ, у игроков - зарплаты РПЛ и уверенность в завтрашнем дне, у болел - возможность ходить на стадион, чтобы видеть игры своей любимой команды среди сильнейших в России, у администрации области - красивые отчёты о хороших отношениях с местным бЫзнесом...
В общем, идиллия... ))
Клуб вполне себе неплохо устроился с точки зрения хозяина-армянина: покупает за относительные копейки - делает "предпродажную подготовку" - с большим, НЕТ, НЕ большим, с ОГРОМНЫМ НАВАРОМ продаёт куда-то в "МАССКВУ" - "ПИТЕРБУРХ".
А денюШки "хлавному акционеру" в карман.
Ну, последний, возможно, занесёт главе администрации "долю малую" да праздник какой на день города устроит... может, детишкам-сиротам или ещё куда-то подобным что-то бросит с барского плеча...
И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ!
У Арташеса - БАБЛИЩЕ, у игроков - зарплаты РПЛ и уверенность в завтрашнем дне, у болел - возможность ходить на стадион, чтобы видеть игры своей любимой команды среди сильнейших в России, у администрации области - красивые отчёты о хороших отношениях с местным бЫзнесом...
В общем, идиллия... ))