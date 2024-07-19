Капитан махачкалинского «Динамо»: «Хотим пошуметь в РПЛ»

Нападающий махачкалинского «Динамо» рассказал, какие задачи стоят перед командой.

Аппетит приходит во время еды. Нам надо хорошо стартануть. Понятное дело, что самое главное — остаться в РПЛ , но это задача-минимум. А уже по ходу сезона – выходить на каждую игру с настроем побеждать и пошуметь в РПЛ . Давно дагестанских команд здесь не было, надо о себе напомнить.