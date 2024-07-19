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Капитан махачкалинского «Динамо»: «Хотим пошуметь в РПЛ»

вчера, 15:53

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал, какие задачи стоят перед командой.

Аппетит приходит во время еды. Нам надо хорошо стартануть. Понятное дело, что самое главное — остаться в РПЛ, но это задача-минимум. А уже по ходу сезона – выходить на каждую игру с настроем побеждать и пошуметь в РПЛ. Давно дагестанских команд здесь не было, надо о себе напомнить.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
Бердыев прошедший сезон провёл в Динамо Мх полгода тренером, полгода советником.
Какие ресурсы в Динамо Мх или Ростове образца 2015 года ?
pomor45
pomor45 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 20:29
Условие неприемлемое. Бердыев всегда там, где ресурсы.
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Два по сто и танец с саблями.
a-league
a-league
вчера в 19:22
Минимальное условие для "шума" без ресурсов в РПЛ - это Бердыев у руля
memphis
memphis
вчера в 18:09
Ауф
22jqjbjgjsyj
22jqjbjgjsyj
вчера в 17:39
Если играть будете, возможно, чего-то добьетесь, а шуметь начнете в РПЛ, продолжите а пердиве.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:30
Как всегда, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
lotsman
lotsman
вчера в 16:59
Ну ну, попробуйте пошуметь, если есть чем и кем шуметь.)
Futurista
Futurista
вчера в 16:52, ред.
С песнями шумом и треском вылетят обратно в ФНЛ...

4ku6mcaxdwnq
4ku6mcaxdwnq
вчера в 16:49
главное что бы этого шума хватило не на один сезон)
Capral
Capral
вчера в 16:13
Как, там- у Классика: "Шумим, братцы- шумим"!!!
Гость
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