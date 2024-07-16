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Президент 2DROTS: «Мы можем выиграть Кубок России»

вчера, 19:17

Президент медийного клуба 2DROTS Никита Панасюк высказался о целях своей команды в Кубке России.

Осталась ли цель победить в Кубке России, как и в прошлом году? Да. По силам ли нам это? Думаю, да.

Обязаны ли мы пройти первый раунд? Мы ничего не обязаны. Я очень надеюсь, что мы пройдем первый раунд, и желаю нашим ребятам выиграть важный матч. Даже в первом раунде не будет легко.

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2DROTS
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
dеigandre
dеigandre
сегодня в 11:01
Разбудите невменяемого
adekvat
adekvat
вчера в 20:12
Кубок могут выиграть все, а выиграет Зенит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:49
Президент 2DROTS: «Мы можем выиграть Кубок России».

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galem72
galem72
вчера в 19:49
"...По силам ли нам победить в КР? Думаю, да..."

Точно так же, как и 30чим паром долететь до Марса.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:42
Участвовали бы в еврокубках -"замахнулся" бы ЛЧ...)
66p7rm7uumwd
66p7rm7uumwd
вчера в 19:19
Похоже, команда 2DROTS настроена решительно и готова к борьбе за Кубок России. Будем следить за их успехами!
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