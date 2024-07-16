Президент 2DROTS: «Мы можем выиграть Кубок России».

Президент медийного клуба 2DROTS Никита Панасюк высказался о целях своей команды в Кубке России.

Осталась ли цель победить в Кубке России, как и в прошлом году? Да. По силам ли нам это? Думаю, да.

Обязаны ли мы пройти первый раунд? Мы ничего не обязаны. Я очень надеюсь, что мы пройдем первый раунд, и желаю нашим ребятам выиграть важный матч. Даже в первом раунде не будет легко.