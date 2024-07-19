Щетинин: «Мы обязаны брать очки с ЦСКА»

1721370964

вчера, 09:36

Полузащитник «Ростова» уверен, что его команда наберёт очки в матче первого тура РПЛ против ЦСКА .

Чего жду от матча с ЦСКА ? Я думаю, будет борьба. Первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом.

Данная игра состоится завтра. Начало в 20:00 по московскому времени.