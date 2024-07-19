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Щетинин: «Мы обязаны брать очки с ЦСКА»

вчера, 09:36
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин уверен, что его команда наберёт очки в матче первого тура РПЛ против ЦСКА.

Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом.

Данная игра состоится завтра. Начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее стали известны судейские назначения на матчи первого тура РПЛ.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:07
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин уверен, что его команда наберёт очки в матче первого тура РПЛ против ЦСКА.
Щетинин: «Мы обязаны брать очки с ЦСКА»
- Ну и чего вы все накинулись на парня? От скуки, или от летней жары? Парень-то прав! Причём на все 100%. Только победа в каждом матче - вот залог успеха. И по фигу Ростову - ЦСКА к ним приехал, или сборная Фарерских островов. Только побеждать! Рвать всех, "как Тузик грелку"! Только через победы клуб становится великим. Удачи Ростову! Земляки - вперёд!
112910415
112910415
вчера в 14:22
не, не обязаны ...
isamsn
isamsn
вчера в 13:41
Желание здоровое, но игра покажет и расставит всё по своим местам. Будем посмотреть.
r47y6zf7gsmz
r47y6zf7gsmz
вчера в 10:42
Стоит пожелать Ростову только победы, Ростов ничем не слабее цска.
cska1948
cska1948
вчера в 10:39
А чего вы ещё ждали от игрока Ростова? Может этого?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:27
Рано пташечка запела,
как бы кошечка не съела))).
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:02
Лучше говорить потом... А перед игрой готовиться
adekvat
adekvat
вчера в 09:52
Еще один эксперт для матч тв растет.
lotsman
lotsman
вчера в 09:45
Вполне вероятно. Домашняя игра, начло чемпионата, сделать футбольный праздник для своих болельщиков, святое дело. Но ЦСКА тоже думает о таком же развитии ситуации. Победа в первой игре чемпионата придаст хороший заряд на последующие игры. Удачи всем.)
r9rgzc26nu3b
r9rgzc26nu3b
вчера в 09:45
Согласен, со старта нельзя расслабляться
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