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Президент «Урала» Иванов: «Ничего неожиданного в победе над „Сочи“ нет»

вчера, 12:27

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги старта сезона.

Старт сезона всегда удаётся нам. Ничего неожиданного в победе над «Сочи» нет, мы провели качественную подготовку. Первая победа пока ни о чём не говорит. Нужно дальше закреплять игру, добиваться результата в каждом матче. Мы не обольщаемся, идём дальше.

Также Иванов оценил трансферную кампанию клуба.

Нельзя быть довольным всем. Кого‑то из игроков не смогли взять, кто‑то ушёл, на кого мы рассчитывали. Вот в прошлом сезоне мы взяли новых футболистов и со многими не угадали. А в позапрошлом сезоне взяли — во всех попали. Так же и сейчас — нельзя быть довольным всем. Всем довольны только в психбольнице.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:31
впереди долгий путь.
а Сочи не единственный соперник.
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