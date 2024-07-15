Президент «Урала» Иванов: «Ничего неожиданного в победе над „Сочи“ нет»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги старта сезона.
Старт сезона всегда удаётся нам. Ничего неожиданного в победе над «Сочи» нет, мы провели качественную подготовку. Первая победа пока ни о чём не говорит. Нужно дальше закреплять игру, добиваться результата в каждом матче. Мы не обольщаемся, идём дальше.
Также Иванов оценил трансферную кампанию клуба.
Нельзя быть довольным всем. Кого‑то из игроков не смогли взять, кто‑то ушёл, на кого мы рассчитывали. Вот в прошлом сезоне мы взяли новых футболистов и со многими не угадали. А в позапрошлом сезоне взяли — во всех попали. Так же и сейчас — нельзя быть довольным всем. Всем довольны только в психбольнице.
а Сочи не единственный соперник.
а Сочи не единственный соперник.