Президент «Урала» Иванов: «Ничего неожиданного в победе над „Сочи“ нет»

Президент «Урала» подвёл итоги старта сезона.

Старт сезона всегда удаётся нам. Ничего неожиданного в победе над «Сочи» нет, мы провели качественную подготовку. Первая победа пока ни о чём не говорит. Нужно дальше закреплять игру, добиваться результата в каждом матче. Мы не обольщаемся, идём дальше.

Также Иванов оценил трансферную кампанию клуба.

Нельзя быть довольным всем. Кого‑то из игроков не смогли взять, кто‑то ушёл, на кого мы рассчитывали. Вот в прошлом сезоне мы взяли новых футболистов и со многими не угадали. А в позапрошлом сезоне взяли — во всех попали. Так же и сейчас — нельзя быть довольным всем. Всем довольны только в психбольнице.