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Дуглас Сантос: «Неймар в „Зените“? Это было бы великолепно»

вчера, 16:31

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как бы он отреагировал на переход нападающего клуба «Аль-Хиляль» Неймара в стан петербуржцев.

Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады.

Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер!

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:26
Дуглас Сантос: «Неймар в „Зените“? Это было бы великолепно»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384141/duglas-santos-al-hilyal 16.07.2024

- Просто он забыл добавить: в Зените-2! А в первом составе Зенита уже итак полный "боекомплект"...
pomor45
pomor45
вчера в 20:43
Это была бы катастрофа!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:23
Купить его и в аренду в Сочи сразу!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:23
Не самая лучшая шутка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:11
Сантос пошутил.
adekvat
adekvat
вчера в 17:10
Неймар три игры нырками занимается, остальную часть сезона лечится, и зачем он нужен?
Futurista
Futurista
вчера в 16:58
Ну да)...из за лимита Неймара не купят)...
4RT
4RT
вчера в 16:55
Вам одного нытика Клавы мало?😁
Гость
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