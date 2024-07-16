Дуглас Сантос: «Неймар в „Зените“? Это было бы великолепно»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как бы он отреагировал на переход нападающего клуба «Аль-Хиляль» Неймара в стан петербуржцев.
Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады.
Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384141/duglas-santos-al-hilyal 16.07.2024
- Просто он забыл добавить: в Зените-2! А в первом составе Зенита уже итак полный "боекомплект"...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384141/duglas-santos-al-hilyal 16.07.2024
- Просто он забыл добавить: в Зените-2! А в первом составе Зенита уже итак полный "боекомплект"...
https://www.youtube.com/watch?v=BQ5FOtvGgGw