Миранчук пошёл на сокращение зарплаты, когда играл за «Аталанту»

, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» , заявил, что в «Аталанте» его клиент пошёл на сокращение зарплаты.

Полгода назад перед Новым годом спортивный директор и президент «Аталанты» канали Лёшу уговорами о понижении зарплаты с нового сезона. Лёша это воспринял относительно болезненно, но пошёл навстречу клубу.

Мне говорили, что итальянцы хуже турков. Получается, что так и есть. Что агентская компания, что руководство клуба. Люди, которые не держат своё слово. Говорят, но не делают.