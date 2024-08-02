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Миранчук пошёл на сокращение зарплаты, когда играл за «Аталанту»

вчера, 17:27

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, заявил, что в «Аталанте» его клиент пошёл на сокращение зарплаты.

Полгода назад перед Новым годом спортивный директор и президент «Аталанты» канали Лёшу уговорами о понижении зарплаты с нового сезона. Лёша это воспринял относительно болезненно, но пошёл навстречу клубу.

Мне говорили, что итальянцы хуже турков. Получается, что так и есть. Что агентская компания, что руководство клуба. Люди, которые не держат своё слово. Говорят, но не делают.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:28
Миранчук прям бедолага... вся задница в занозах была, да ещё с понижением...
jmj6t8fnjqpj
jmj6t8fnjqpj
вчера в 18:16
Всегда приходится идти на какой-то компромисс, если дело не ладится
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:01
Большую часть времени сидел на лавке + выиграл ЛЕ. Чего жалуется? В МЛС возместит все финансовые потери.
khv3qg24yeyj
khv3qg24yeyj
вчера в 17:48
Правильно делал! Там играть на много интереснее
Гость
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