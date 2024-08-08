Искусственный интеллект составил сборную АПЛ всех времён

Chat GPT составил символическую сборную Английской Премьер-Лиги всех времён.
Вратарь: Петер Шмейхель.
Защитники: Гари Невилл, Джон Терри, Рио Фердинанд, Эшли Коул.
Полузащитники: Фрэнк Лэмпард, Рой Кин, Стивен Джеррард.
Нападающие: Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Райан Гиггз.
или Сола Кемпбелла и Тони Адамс!!!????
эти футболисты, многие легионеры, и значимость и статус которых не подвергаются сомнению. если говорить в разрезе общефутбольной истории.
или Сола Кемпбелла и Тони Адамс!!!????
эти футболисты, многие легионеры, и значимость и статус которых не подвергаются сомнению. если говорить в разрезе общефутбольной истории.