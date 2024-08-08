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Искусственный интеллект составил сборную АПЛ всех времён

вчера, 18:49

Chat GPT составил символическую сборную Английской Премьер-Лиги всех времён.

Вратарь: Петер Шмейхель.

Защитники: Гари Невилл, Джон Терри, Рио Фердинанд, Эшли Коул.

Полузащитники: Фрэнк Лэмпард, Рой Кин, Стивен Джеррард.

Нападающие: Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Райан Гиггз.

Искусственный интеллект составил сборную АПЛ всех времён

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 05:30
Роналду и Гигз были полузащитниками в МЮ
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:30
Он- очень искусственный интеллект...)))
ABir
ABir
сегодня в 01:27
Искусственный- не от слова искусство, ат слова - не живой.
Arsena2314
Arsena2314
вчера в 23:50
В АПЛ таких сборных можно десяток собрать, а по поводу этой сборной, ну не мог компьютер выбрать состав из 100 человек))
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
Где Канчельскис?)...
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:16
Руни, Линекер, Ширер, Бергкамп, Гаскойн и ещё куча звёзд, короче невозможно составить такую сборную всех времён из 11 человек.
Chivas1
Chivas1
вчера в 22:55
Бергкампа и Ван Нистелроя не хватает
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:47
Сколько людей столько и мнений!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Бергкамп 100%, но наверно он в схему не входит, всё-таки Джеррард и особенно Лэмпард более оборонительные, получается в роли ЦП, а Бергкамп скорее ЦАП, а вот так если - Анри на фланг вместо Гиггза, а голландца в центр нападения, мне кажется тоже было бы неплохо, только сейчас понял, голландец был не ЦАП, а нападающий в оттяжке
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 21:53
еще из Арсенала такие игроки как Патрик Виейра, Деннис Бергкамп,
Сеск Фабрегас....из Ливерпуля белофинн Хююпя и рыжий норвежец Риисе)))
Луис Суарес, Хави Алонсо и Фернандо Торрес когда играли за Ливерпуль?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:41
тогда в центр полузащиты я бы втиснул Брайна Робсона, но это сборная от 92г
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:24
Чат сломался, несите новый
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:59
Роналду лишний тут он не легенда АПЛ он больше легенда Лалиги чем Апл
Capral
Capral ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:49
Понял. Спасибо, что поправили! Я сразу не увидел... Спасибо!)))
Lewa2708
Lewa2708 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
тут речь про конкретно АПЛ (1992-н.в)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:45
Я бы выбрал Чеха в ворота, как никак рекордсмен по "сухарям" АПЛ, ну и 15 сезонов АПЛ против 10 Шмейхеля.
Я большой фанат Ливерпуля и Джеррарда, но на его место справедливо претендует Де Брюйне.
Гиггза никогда не воспринимал сильным игроком. Анри бы сместил на место Гиггза и мимо сборной этой.
Роналду, пожалуй, на своём месте.
Ну и самое сложное центр. нап. Ширер, Агуэро, Руни, Первая тройка для меня
Capral
Capral
вчера в 20:44
А Кигана, забыли?! Всё понятно с искусственныи интеллектом. А еще хотят всё человечество посадить на это г...о. Совсем с ума посходили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:08
Вот где раздолье для российских пользователей. Непочатый край для полёта мысли. Праздник для души и сердца.
311
311
вчера в 19:57
Больше похоже на сборную нулевых.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 5uiСаprаlувr0t (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:45
1992 год
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:43
Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне, Рой Кин, Стивен Джерард, Пол Скоулз, Френк Лэмпард, Эрик Кантона, Уэйн Руни, Алан Ширер, Дидье Дрогба, Майкл Оуэн, Давид Силва, Дэвид Бекхэм, Робин ван Перси, Иен Райт, Дэвид Симэн, а как можно забыть Питера Бердсли легенды Ньюкасла и команды Кигана)))
или Сола Кемпбелла и Тони Адамс!!!????
эти футболисты, многие легионеры, и значимость и статус которых не подвергаются сомнению. если говорить в разрезе общефутбольной истории.
EIIiada
EIIiada
вчера в 19:39
Оно и видно, что искусственный. Ничего общего с реальностью. Где, например, лучшие бомбардиры АПЛ - Ширер, Кейн, Агуэро, Руни?? Почему из Сити никого нет? Разве КДБ, Давид Сильва, Агуэро и другие не заслужили быть в сборной? Или другие игроки - Салах, Варди, Азар?
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:24
Бред а не список
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 19:18
Звездные игроки 1995-2010 других будто не существовало
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:09
"Искусственный интеллект составил Сборную МЮ всех времён...и слегка разбавил лондонцами"...)))
9wvavb5an2h2
9wvavb5an2h2
вчера в 18:53
Этот список представляет собой впечатляющий набор талантов и достижений в истории английского футбола.
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