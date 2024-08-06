Сильнейшая сборная тура РПЛ в истории. Глушенков, Обляков и Угальде испепелили соперников

1722893901

сегодня, 00:38

Набор футболистов подходит для лучшей команды сезона.

Голкипер

Андрей Лунёв («Динамо»)

В восьми матчах забили 27 голов, почти по 3.4 за поединок. Понятно, что не у всех вратарей «сухари». Но Лунёв ушел с поля без пропущенного мяча против дерзкого «Акрона». У новичка лиги было четыре удара в створ чужих ворот. Опытный новый голкипер «Динамо» правильно занимал позиции. Лишь раз неудачно отдал пас, но это уже традиция старта сезона.

Защитники

Игорь Дивеев ( ЦСКА ) – голевое чутьё тура

Дивеев отличился в атаке. У защитника «армейцев» дубль. Правильно открывался в штрафной площади и прекрасно чувствовал моменты. Проворность Игоря на втором этаже не всегда помогала у ворот Акинфеева, но внизу Дивеев сыграл грамотно и четко. Защитники ЦСКА помогли команде разгромить «Оренбург» в матче, где легко могли увидеть целых 10 забитых мячей.

Жерзино Ньямси («Локомотив») – король воздуха

Ещё один центральный защитник с дублем. Ньямси пользовался своими габаритами у ворот «Ахмата». Играли в Грозном, где хозяева умеют сопротивляться. Но не против «Локомотива». Жерзино не всегда оставляет однозначное впечатление в обороне, допускал ошибки. Но во встрече с «Ахматом» заслужил статус героя благодаря дублю и прекрасной работе на втором этаже.

Дуглас Сантос («Зенит») – подстраховка недели

Мощный Сантос отлично работал без мяча, пресекая попытки «Ростова» ответить на голы «Зенита». Также Дуглас начинал результативные атаки. Один из самых сильных игроков обороны в РПЛ в этом сезоне играет ниже, но Семак позволяет ему порезвиться – Сантос стал использовать рискованные передачи. Процент брака подрос, зато «Зенит» стал ещё острее.

Полузащитники

Максим Глушенков («Зенит») – лучший игрок тура

В гениальной форме. Максим забил невероятно красивый мяч дальним ударом. Также Глушенков убежал от защитников и отличился, обыграв голкипера. Когда в РПЛ кто-то использует древний фокус бразильца Роналдо, то фиксируем аномалию. У Глушенкова первый хет-трик в РПЛ , всего 6 голов в трёх турах. Добавить тут нечего, Максим – главный игрок старта сезона.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – щедрость выходных

Шикарно сыграл во всех фазах игры. Был бы лучшим игроком тура без безумной игры Глушенкова против «Ростова». Но ЦСКА тоже победил уверенно и забил пять мячей. Обляков помогал предпоследними передачами. На счету Ивана также гол после неудачного сейва голкипера «Оренбурга» и самый щедрый поступок тура. Обляков мог пробить сам, но отдал пас на Келвена.

Маркус Вендел («Зенит») – стабильность сезона

За весь прошлый сезон у Маркуса 8 ассистов, в трёх первых турах нового чемпионата уже 6 голевых передач. Вендел создал два гола в игре с «Ростовом» передачами, отдавал пасы с точностью в 90 % и не мешал Барриосу в центре поля без мяча. Хавбек «Зенита» в изумительной форме. Понятно, почему клуб отказывается его отпускать. Такой свежей версии Вендела ещё не видели.

Эсекьель Барко («Спартак») – босс недели

В «Спартаке» были колоритные аргентинцы. Но ни один из них не находился в числе кандидатов в лидеры команды. Барко шикарно начал сезон, помогал создавать голы в матчах против «Химок» и «Крыльев Советов». Понятно, что соперники не элитные, но и «Спартак» не «Реал». Однако с Барко будут побеждать чаще, умнейший игрок, смело берёт игру на себя. Такого человека не хватало.

Нападающие

Алексей Батраков («Локомотив») – ассистент недели

Три голевые передачи за матч выделяют юного универсального хавбека «Локомотива». Играл ниже в первых матчах в РПЛ , но теперь 19-летний Алексей в атаке. На его счету 5 ударов и 7 созданных моментов против «Ахмата». Феноменальная статистика позволила юниору сделать три голевые передачи и отметиться забитым мячом. Батраков не заметил оборону «Ахмата».

Матео Кассьерра («Зенит») – помощник сезона

Колумбиец идеально дополняет напарников по «Зениту». Молодой Педро, дебютант Глушенков и шустрый Вендел знают, что Матео уведёт за собой защитников. При этом Кассьерра сохранил эффективность с прошлого сезона. Против «Ростова» у форварда «Зенита» два ассиста и гол после паса Вендела. Матео активно открывался, скидывал мяч напарникам и редко промахивался.

Манфред Угальде («Спартак») – читатель тура

Угальде отлично читал моменты. Дважды правильно располагался перед воротами после классной игры Бабича и Барко. Понятно, что «Спартак» не всегда играл в одном высоком темпе. Но задача нападающего – чувствовать игру, помогать голами в критические моменты. Угальде полгода не забивал за «Спартак» в РПЛ , а теперь бежал за хет-триком. Манфред хорош.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит») – идеальность недели

«Зенит» нечасто громит «Ростов» Карпина, это солидный соперник. Но когда большинство футболистов в такой форме, как у Семака, то хватает расчерченных атак и разительных выпадов, чтобы получить солидное преимущество по голам. Хвалим Николича и Станковича, но именно Семак выдал лучший старт в истории РПЛ . Тренер заслужил комплименты.

Лучший старт в истории РПЛ . Неудержимый «Зенит»