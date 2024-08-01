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КОНМЕБОЛ представила символическую сборную Кубка Америки-2024

вчера, 09:14

КОНМЕБОЛ составил лучшую команду прошедшего в США Кубка Америки 2024 года.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Алистар Джонсон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).

Полузащитники: Родриго де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Рафинья (Бразилия).

Турнир выиграла сборная Аргентины.

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ОфициальноОпубликована символическая сборная Кубка Америки 2024 по версии IFFHS
22 июля
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:02
как Рафинья оказался в символической сборной, непонятно.
наверно, через один рычаг Лапорты.
странно то, что из сб.Урагвая только один игрок.
Угарте-Бентанкур-Вальверде.
есть ли у кого то в Южной Америке полузащита сильнее?
хотя Де Поль-Энцо-МакАллистер ни в чем не хуже.
Слабое звено Уругвая в нападение...
время Форлана, Суареса и Кавани в прошлом, как признание безжалостности времени.
прямо сейчас кроме Дарвина Нуньеса, осталшьные неведомые зверушки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:46
Ты забыл про тренера.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
Сильнейшая сборная мира! Их боялись даже чеченцы))
adekvat
adekvat
вчера в 09:40
На удивление Бразилия представлена всего одним игроком.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 09:33
Отличная сборная.. Даже "хромой" Месси лучше всех.. Да.. ☝️👍.. Хе..
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