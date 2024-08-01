КОНМЕБОЛ представила символическую сборную Кубка Америки-2024

КОНМЕБОЛ составил лучшую команду прошедшего в США Кубка Америки 2024 года.
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).
Защитники: Алистар Джонсон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).
Полузащитники: Родриго де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Рафинья (Бразилия).
Турнир выиграла сборная Аргентины.
наверно, через один рычаг Лапорты.
странно то, что из сб.Урагвая только один игрок.
Угарте-Бентанкур-Вальверде.
есть ли у кого то в Южной Америке полузащита сильнее?
хотя Де Поль-Энцо-МакАллистер ни в чем не хуже.
Слабое звено Уругвая в нападение...
время Форлана, Суареса и Кавани в прошлом, как признание безжалостности времени.
прямо сейчас кроме Дарвина Нуньеса, осталшьные неведомые зверушки.
наверно, через один рычаг Лапорты.
странно то, что из сб.Урагвая только один игрок.
Угарте-Бентанкур-Вальверде.
есть ли у кого то в Южной Америке полузащита сильнее?
хотя Де Поль-Энцо-МакАллистер ни в чем не хуже.
Слабое звено Уругвая в нападение...
время Форлана, Суареса и Кавани в прошлом, как признание безжалостности времени.
прямо сейчас кроме Дарвина Нуньеса, осталшьные неведомые зверушки.