Слабейшая оборона, волейбол от вратаря «Оренбурга», сомнительный пенальти. Антисборная 3-го тура РПЛ

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сегодня, 12:38

Три матча с пятью голами, четыре разгрома.

Вратарь

Николай Сысуев («Оренбург»)

Заслуживает, можно сказать, двойную порцию негатива. В первую очередь за то, как обращался с мячом – он от Николая постоянно отскакивал. Ещё хуже – отскакивал каждый раз аккурат под удар сопернику. Так «армейцам» подарили второй, третий и четвёртый гол – после отскока просто не было сопротивления. Вдобавок Сысуев украл гол-красавец Жемалетдинова – но, опять же, после отскока подарил дубль Игорю Дивееву. Удар Рифата через себя ещё бы долго крутили в нарезках – но не судьба. Итог – 1:5.

Защитники

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Мирослав начал с фола в своей штрафной – подбил ногу Самошникова. Так «Локо» повёл в счёте уже на седьмой минуте – и дальше только наращивал преимущество. Хозяевам очень не хватало надёжности без мяча – Мирослав оставался крайне пассивен в обороне.

Матиас Перес («Оренбург»)

Ошибки Сысуева обязательно надо рассматривать в связке с пассивностью обороны. Проблема вратаря – в отскоках, но проблема защитников – в том, что «армейцы» караулили их без сопротивления. Счёт открыл Тамерлан Мусаев после заброса – и Матиас обозначал сопротивление чисто номинально. Второй мяч – Перес смотрит за угловым буквально с первых рядов. В паре метров от него Дивеев без опеки забивает с отскока. Четвёртый – делает за Игоря всю работу и отбивает мяч прямо ему на ногу (и тот летит в ворота – Дивееву даже бить не пришлось).

Муталип Алибеков («Динамо Махачкала»)

Горячая кровь даёт о себе знать – центрбека «бело-голубых» оказалось легко вывести на эмоции, в глупейшей ситуации он получил жёлтую за толчок Зе Турбо. Второе столкновение с форвардом нижегородцев привело к ещё одному горчичнику – защитник не успел в подкате за мячом и уронил гвинейца. Махачкалинцы на 60-й минуте остались в меньшинстве – и так и не смогли отбиться (0:1).

Надер Гхандри («Ахмат»)

Центрбек «Ахмата» явно выпадал из темпа. Пытался накрыть Батракова – но выбивал мяч обратно ему под удар. Находился в гуще событий при стандарте «Локо» – выключался из эпизода и наблюдал за голом Ньямси. Терялся при угловом – и выдвигался на того же Ньямси с опозданием. После жёлтой карточки во втором тайме Адиев не выдержал – и заменил тунисца.

Андрей Лангович («Ростов»)

Ростовчане не отказываются от своего футбола – будь в соперниках хоть «Спартак», хоть «Динамо», хоть «Зенит». Иногда удаётся прижать соперника – но матч в Санкт-Петербурге явно не из таких. Когда соперник достаточно быстрый, качества южан превращаются в недостатки, и Лангович – тому пример.

Крайний защитник даёт объём и ширину в атаке – но в обороне вообще не успевал отрабатывать. Подарил гол Педро – упустил вингера, смог его только подтолкнуть. Позднее дал отличиться Кассьерре – тот выбегал между защитников.

Полузащитники

Максим Витюгов («Крылья Советов»)

Центрхавам «Крыльев» пришлось очень тяжело против резкой атаки «Спартака» — в первом тайме Барко накрутил Бабкина и после эффектной комбинации забил Пруцев. Во втором тайме жертвой стал уже Витюгов – комично смотрится, как Барко при его небольших габаритах накрыл Максима и дал Манфреду в упор расстрелять Песьякова.

Угочукву Иву («Рубин»)

Аномально весёлая игра с участием «Рубина» – казанцы обычно предпочитают прагматизм и спокойствие. Масса моментов на первых минутах, скромные 1:0 к перерыву – Угочукву нарушил гармонию на 50-й минуте. Опорник слишком вжался в штрафную – освободившимся пространством воспользовался Хосонов. Иву не хватает навыков чтения игры, он теряет позицию – а для команды Рахимова это фатально.

Данил Глебов («Ростов»)

Разгром от петербуржцев – прежде всего от того, что им позволяли разыграться. Да, второй мяч – шедевр на индивидуальном мастерстве от Глушенкова (Максим просто в шедевральной форме) – но Глебов знал, насколько тот силён. И всё равно сместился к штрафной, дав Максиму достаточно места и времени для удара. Опорную зону «Ростова» «Зенит» проходил налегке.

Нападающие

Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»)

Самарцам очень не хватало акцентированности в атаках, чтобы противостоять «Спартаку». Это с тем учетом, что москвичи – вообще не образец надёжной обороны. Цыпченко отметился двумя ударами – оба раза не попал в створ.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Серебряный призёр прошлого чемпионата играл с аутсайдером лиги. В состав вернулся лидер атаки Джон Кордоба. Этому матчу предшествовали две ничьих на старте и один гол на этом отрезке. Справедливо было требовать от южан победы, а от Кордобы – голов. Не случилось ни того, ни другого.

«Факел» затягивает соперников в вязкий футбол – топ-клубам в таких играх помогает класс отдельных игроков. Но Джон за весь матч не нанёс ни одного удара по воротам, был инородным телом в системе команды. Итоговые 0:0 – очередной удар по клубу, Мусаеву и философии Галицкого.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Такое упорство в следовании собственной философии можно любить или ненавидеть – как минимум до следующих выходных за это будут ругать. У «Зенита» монструозная связка в нападении – ей нельзя давать разгуляться. Но южане мчатся в атаку, забывают об организованности обороны и позволяют Глушенкову и компании устроить карнавал у своих ворот. Изменить настройки команды под «Зенит» – это не слабость. Это гибкость. Её Карпину не хватило.

Ошибка тура. Издевательство над махачкалинцами

«Пари НН» с огромным трудом и крайне спорно увёз из Махачкалы 3 очка – на них просто не наиграли. Спасибо должны сказать Зе Турбо и невнимательности арбитра. Форвард сначала вывел Алибекова на эмоции и симулировал, чтобы тому дали жёлтую. Потом на нём же Муталип схватил второй горчичник. А на 78-й минуте Зе симулировал травму в чужой штрафной. ВАР вмешался в эпизод, судья не последовал той планке единоборств, которую задал ранее – и назначил 11-метровый. На выходе – махачкалинцев оставили в меньшинстве и «добили» пенальти. Они не набрали очков против слабого «Пари НН». «Бело-голубые» негодуют.

Особенность недели. Разгромы