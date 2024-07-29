Безобразная игра хозяев, грубые фолы и нелепые разгромы. Антигерои 2-го тура РПЛ

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29 июля 2024, 18:58

Гости чувствовали себя как дома.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Рубин»)

Нигматуллин пропустил шесть мячей в двух турах. Оборона, конечно, виновата, но Артур не прервал прострел Вендела на Глушенкова – мяч прошел в сантиметрах от рук вратаря. Нигматуллин не управляет линией обороны Рахимова, «Зенит» реализовал 4 из 5 ударов в створ. Вингер Педро просто навешивал мяч на Кассьерру, а голкипер испугался и пропустил мяч в сетку.

Защитники

Петар Голубович («Химки»)

Сербские защитники «Химок» нарушали правила против «Спартака», а затем начали ошибаться позиционно. Голубович играл на правом фланге, страхуя центр обороны. Именно он сбил Угальде, когда назначили пенальти. Также Петар позволил Бонгонде создать важный гол Манфреда после прострела с левого фланга. Сам Голубович не помог в атаке, был плох в ключевых фазах игры.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Бывший защитник «Динамо» – один из самых неуклюжих игроков в РПЛ . Это не значит, что у Романа не бывает удачных матчей. Но когда накрывает тень непонятных движений и передвижений, то сопернику становится легко и просто забивать в ворота Ломаева. «Крылья Советов» пропустили от «Ростова» трижды. А Евгеньев в концовке неловко сыграл рукой и получил вторую желтую карточку.

Егор Тесленко («Рубин»)

Оборона «Рубина» развалилась в матче против «Зенита». Плохо сыграли на флангах. Провалились центральные хавбеки, не успевали закрыть разрыв между линиями. Но центральные защитники тоже разочаровали. Тесленко не успевал за соперниками. Позволял создавать явные моменты у ворот Нигматуллина. Хотя у «Зенита» не было двадцати ударов, забили 4 гола в ворота «Рубина».

Максим Ненахов («Локомотив»)

Универсальный латераль «Локомотива» обнимал защитника «Динамо» Майсторовича в своей штрафной площади, но не помешал Милану забить победный мяч. Нгамалё закрыл классный пас Гладышева уже после ухода Ненахова с поля, но Максим успел совершить ошибки в борьбе с бразильцем Бителло и камерунским вингером «Динамо». Обороне «Локомотива» не хватает лидера.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Лучшее, что боссы «Локомотива» могут сделать для команды и капитана Баринова – отпустить в другой клуб. Срыв трансфера превратит ближайший сезон в ужасные месяцы для центрального хавбека. Дмитрий давно плохо играет за «Локомотив», но статус обязывает быть на поле. Баринов уступает в борьбе, не успевает закрыть соперников. У «Динамо» не было проблем в центре поля в дерби.

Хетаг Хосонов («Химки»)

Орал на напарников за неправильные решения, но сам чем помог? Хосонов не создавал моменты у ворот «Спартака». В отборе сыграл неплохо, но позиционные ошибки совершал постоянно, ударный новичок «Спартака» Барко получил свободу перед штрафной площадью «Химок» как раз в зоне Хосонова. Хетаг стал одним из виновников поражения, его команда остановилась после перерыва.

Николай Калинский («Пари НН»)

ЦСКА разгромил «Пари НН», забив три мяча, но могли отличиться даже пятью голами. Мастер пасов Калинский вообще не работает на оборону. Неуклюже упал перед первым голом, оказался за спиной футболистов ЦСКА , когда они развивали следующие результативные атаки. Когда в центре поля играют настолько пассивно, то соперник спокойно создает моменты и увеличивает отрыв в счете.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Возвращение легенды этого состава. Не хочется издеваться над парнем, но Игнатову новый тренер Станкович тоже не нашел место в основе «Спартака». У Михаила нет четкой позиции. А в роли местного Хаверца ещё хуже, чем Кай в плохих матчах за «Арсенал» и сборную Германии. Понимаем желание выжать максимум из Игнатова, у него грамотные идеи. Но скорости у Михаила нет, как и меткости.

Нападающие

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Фавориту повезло, что гости из Махачкалы не реализовали свои подходы. «Краснодар» дома создавал моменты с частотой новичка лиги. А если говорить о разочарованиях, то среди них Фёдор. Опытный форвард последний раз забивал в РПЛ более 10 месяцев назад. У него низкое качество моментов. В новом туре три удара – ноль голов. Отдал пас на Кривцова, но и тогда не было гола.

Евгений Марков («Факел»)

Дополнительное время к первому тайму, счет 0:0. Арбитр уже отменил одну красную карточку игроку «Факела». Зачем Марков всеми шипами врезался в голеностоп соперника? Судья удалил Евгения, «Факел» остался дома в меньшинстве и пропустил от «Акрона» два мяча после перерыва. Опытные футболисты должны сначала думать, а потом делать. Нападающий подставил клуб из Воронежа.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

У «Динамо» из Москвы вне зоны доступа многие ценные футболисты. Этот факт нивелировал влияние потерь самого «Локомотива». Личка нервничал, что в обороне у него 19-летние защитники, в опорной зоне нет основных исполнителей, а в атаке Гладышев. Но тренер «железнодорожников», хотя Пиняев и Воробьёв в хорошей форме, не сумел выстроить игру в дерби в пользу «Локомотива». «Динамо» было понятнее, поэтому выжали три очка, а вот к Галактионову копятся вопросы. Победа над «Акроном» получилась сложной, а соседям проиграли. «Локомотив» не показывает свой максимум.

Испуг тура. Действия арбитров

Некоторые арбитры перепуганно ждали, когда парни у мониторов укажут на явную ошибку и спасут ситуацию. Удивило поведение Василия Казарцева в игре «Химок» и «Спартака». Брал огромные паузы, прежде чем выносить решения в пользу «красно-белых», словно болел за сенсацию. Рефери матча «Факела» и «Акрона» Буланов тоже нервничал. Сначала показал красную карточку вместо желтой, а потом судья VAR Безбородов ещё раз спас коллегу – подсказал фол, который привел к удалению Маркова. Парням со свистками надо собраться, во втором туре команды не разбегались, а рефери уже не успевают за эпизодами.

Особенность недели. Ужасная игра хозяев поля

Семь осечек домашних команд в восьми матчах – удивительный тур. Обычно в родных стенах играют успешно, а здесь даже «Факел», открывший новую арену, не смог поддержать клубную традицию удачных домашних выступлений. «Крылья Советов», «Пари НН», «Рубин» и «Химки» проиграли, а «Краснодар» и «Оренбург» не набрали при поддержке родных фанатов по три очка. Только московское «Динамо» выиграло дома у «Локомотива» в первом дерби сезона.