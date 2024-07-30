Пеле из Киева и Роналдо из Ростова. Однофамильцы великих футболистов

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вчера, 16:30

Собрали для вас тех, кому досталась нелегкая ноша.

Часто во дворе можно получить кличку в честь какого-то футболиста – это порой приятно, а иногда не очень, но со временем подобная ситуация в основном забывается. Но вот только если вы не однофамилец, ведь тогда это на всю жизнь. Давайте вспомним некоторых футболистов, которым пришлось испытывать давление со стороны болельщиков по очевидной причине.

Жорж Месси

До того как Лео Месси стал величайшим игроком «Барселоны», в мире футбола появился малоизвестный камерунский полузащитник по имени Жорж Месси.

Этот Месси играл в футбол с 1999 по 2016 год и сменил 10 разных клубов. В сборную Камеруна вызов он не получал. Выступал, например, за «Ризеспор» и «Локерен», выходил в высшую лигу Португалии с «Ольяненсе» в 2009 году и завоевал титул чемпиона Анголы с «Интерклубом» в 2010 году. Сейчас Жоржу уже 43 года, и ему явно есть что вспомнить, ведь он зарабатывал на жизнь игрой в футбол в разных уголках мира.

Хоакин Месси

А у этого парня все еще впереди. Десять лет назад сообщалось, что в родном городе Лионеля Месси Росарио родителям запретили называть своих детей Месси, чтобы не было путаницы в паспортах – мол, это фамилия, а не имя. Но вот однофамильцы все же есть. И один из них 22-летний воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» Хоакин, который сейчас выступает за «Эстудиантес де Рио Куарто».

Роналдо

Наш герой начал в низшей лиге Сан-Каэтано, недолгое время выступал в высшем дивизионе Бразилии с «Баией», а затем перебрался в «Левски», откуда и попал в «Ростов».

Является любимцем болельщиков – выдали седьмой номер, как у великого португальца. Вероятно, могли бы дать и девятку в честь бразильского феномена, но решили, что это уже кумир более старого поколения – нужно делать ставку на современных звёзд.

Матеус Дасаев

Конечно, он вратарь – Дасаев Матеус Феррейра де Фрейтас. Отец голкипера назвал своего сына в честь Рината Дасаева и Лотара Маттеуса. Жена хотела назвать мальчишку Джоном Энтони, но мужчина без ведома своей второй половинки зарегистрировал ребенка именно под таким именем. С 2018 года бразильский Дасаев находится без клуба — вероятно, уже завершил карьеру.

Роналдиньо Гомеш

Родился 22 января 1979 года — играл за сборную Сан-Томе и Принсипи в отборочном матче чемпионата мира 2006 года против Ливии. Его команда проиграла со счетом 0:8. Не всем же добираться до «Ростова»!

Карим Недвед

Это ненастоящая фамилия — так Карима начали называть в юношеской команде «Аль-Ахли» – он выступал на позиции правого хавбека, и это прозвище настолько прилипло, что игрок начал его наносить на футболку. Сейчас Валид (настоящая фамилия спортсмена) продолжает выступать за «Аль-Ахли», став с командой неоднократным чемпионом Египта. Судя по внешности, Карима бы сейчас прозвали бы Хвичей.

Мохамед Салах

В Египте есть куча Салахов, один из них недавно даже победил в чемпионате мира по хрусту огурцов. Да, такой турнир проводился в Кемеровской области, это не шутка.

Но выделим 20-летнего Мохамеда, который сейчас выступает за резерв «Брюгге». Теоретически он может поиграть в АПЛ , ведь у парня еще вся карьера впереди. Он, кстати, тоже игрок атакующего плана.

Пеле

Этот Пеле был опорным полузащитником родом из Гвинеи-Бисау. Он провел девять матчей в Чемпионшипе за «Ноттингем Форест», придя туда на правах аренды из «Монако».

Ранее в своей карьере он был на контракте с «Миланом» и «Бенфикой», но так и не вышел на поле ни за один из этих клубов. Однажды поиграл даже за киевский «Арсенал»! Сейчас Пеле 32 года, и он пока без клуба.