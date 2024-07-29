«Зенит» снова забил 4 гола, а «Спартак» удивил победой. Символическая сборная 2-го тура РПЛ

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29 июля 2024, 09:23

ЦСКА и «Динамо» тоже довольны матчами на выходных.

Голкипер

Андрей Лунёв («Динамо») – игра на опыте тура

Лунёв подарил Воробьеву выход один на один неудачной передачей, но не запаниковал. Вышел из ворот, исправил собственную ошибку. Также пресек попытку Сарвели. Вратарь отразил в сумме 8 ударов соседей в дерби. Обухов из «Химок» взял пенальти против «Спартака», но проиграл в итоге 1:3. Лунёв пропустил лишь однажды и принес «Динамо» вторую победу подряд.

Защитники

Андрей Лангович («Ростов») – перехваты недели

У Ланговича джентльменский набор правого латераля – перехваты, отборы мяча, созданные моменты и даже гол. «Крылья Советов» сделали всё, чтобы упростить правому защитнику «Ростова» жизнь, но это проблемы соперника. Андрей воспользовался свободой на фланге и хлестким ударом низом избавил Карпина от нервотрёпки на последних минутах. Мяч Ланговича установил счет 3:1.

Игорь Дивеев ( ЦСКА ) – надежность старта

В прошлом туре Дивеев был близок к основе символической команды, неплохо сыграл против «Ростова». Теперь подтвердил свою форму в поединке против «Пари НН». Игорь не только удачно пошел к чужим воротам и закрыл передачу напарника Роши – полезный гол для «армейцев», но и классно сыграл у своих ворот. Во втором туре Акинфеев лишь дважды вступал в игру.

Милан Майсторович («Динамо») – боец тура

В прошлый раз в основе был 19-летний Лепский, а теперь забил другой 19-летний защитник «Динамо». В первом дерби нового сезона Милан классно расположился в штрафной площади и стал автором победного мяча. Хотя подвижная атака «Локомотива» заставила голкипера Лунёва нервничать, Майсторович страховал коллегу – у Милана 15 успешных оборонительных действий.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит») – чистильщик уикэнда

Легко отмечать атакующих футболистов «Зенита», когда в каждом туре забивают по четыре мяча. Но Максим Глушенков, кроме простого удара по воротам с близкого расстояния, не сделал ничего невероятного. А вот Барриос в Казани был хорош. Колумбиец сделал всё, чтобы «Рубин» не смог сопротивляться, как в первые полчаса матча. Вильмар собрал 10 удачных отборов мяча.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – конкретика недели

Центральный хавбек ЦСКА не распылялся. Один удар по воротам за поединок – важный гол, который окончательно остановил «Пари НН». Ещё у Ивана были передачи под удар, но напарники не порадовали диспетчера, превратив пасы в ассисты. Зато Иван сумел неплохо сыграть в центре поля без мяча, полагаясь на помощь Бистровича, а потом Зделара. Обляков провёл хорошую игру.

Маркус Вендел («Зенит») – стабильность старта

Есть только одно огорчение после классной игры Вендела. Возможно, бразилец старается, чтобы уйти из «Зенита» до конца лета. Но Семак доволен. Вендел отдал голевую передачу на Глушенкова, активно включился по левому флангу и сделал грамотный прострел. У бразильца невероятная точность передач. Именно Вендел отдал мяч на Педро перед тем, как вингер забил свой гол «Рубину».

Эсекьель Барко («Спартак») – дебютант выходных

Аргентинец с порога начал отрабатывать огромные деньги, вложенные в его трансфер. Говорят, отдали 14 млн евро, а ещё 3 обещали бонусами. Барко забил со штрафного, отдал парочку умных передач и добавил «Спартаку» осмысленности при переходе из обороны в атаку. Не всё сложилось для фаворита против «Химок» гладко, но гол Эсекьеля оживил команду Станковича и заставил победить.

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак») – освобождение тура

Один из самых дорогих новичков в истории «Спартака» – Барко подвинул Манфреда со второй строчки, полгода не мог забить за новый клуб в чемпионате. Угальде не добил мяч в сетку после сейва Обухова после пенальти, но во втором тайме попал в ворота. Помог Бонгонда, Тео исправил свой промах с «точки». Лучше бы пенальти бил Угальде, он ведь его заработал. Манфред вышел на голевую тропу.

Егор Голенков («Ростов») – джокер недели

Непростой тур для классических нападающих, у многих не пошла игра. Но Голенков идеально вышел на замену в Самаре вместо Комличенко. Егор сразу забил после паса Роналдо. Всего у нападающего 4 удара за полчаса на поле, а также много открываний и удачные попытки стянуть внимание защитников на себя. Голенков в ударе, поэтому Карпин может вернуть его в основу в третьем туре.

Бителло («Динамо») – ассистент выходных

У Гагнидзе удался шикарный удар в «девятку», а мяч ему вовремя адресовал именно бразильский вингер «Динамо». Бителло активно перемещался по всему фронту атаки в поисках правильных зон для последней передачи. У «Динамо» в дерби против «Локомотива» многие сыграли неплохо, но именно передачи Бителло позволили получить необходимую фору, чтобы обошлось без камбэка.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак») – перестановки тура

Семаку, Николичу и Личке было проще, их команды не проиграли «Оренбургу» в первом туре. «Спартак» пережил поражение, причем проиграли сами себе – сыграли ужасно. Станкович внёс коррективы перед вторым туром. Пусть первый тайм против «Химок» его команде не удался, в концовке получили пенальти. Не реализовали, но эпизод не сломал «Спартак». Яркий старт второго тайма подарил первые голы Барко и Угальде в РПЛ . Но работы у Станковича много, особенно по игре без мяча.

Тренд тура. Красивые и симпатичные голы

Хавбек «Динамо» Гагнидзе красиво пробил в дальний угол – заставил «Локомотив» отыгрываться. Хавбек «Спартака» Барко реализовал штрафной, открыл счет голам в матче против «Химок». Молодой вингер «Зенита» Педро навешивал мяч на Кассьерру, но вратарь не прочитал эпизод, а колумбийский форвард не дотянулся до мяча. Получился гол после высокого навеса в створ ворот. Плотный удар защитника Ланговича из «Ростова» и забавный гол с рикошетом от Бакаева из «Акрона» тоже в копилке заметных мячей тура. А вот дальнего удара Веры в списке нет. Гол хавбека «Химок» в ворота «Спартака» отменили из-за фола Заболотного в начале результативной атаки.