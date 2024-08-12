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Назначены арбитры на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

вчера, 13:19

РФС объявил имена арбитров, которые рассудят матчи второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

13 августа (вторник)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Чебан, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.

14 августа (среда)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалёв, АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

15 августа (четверг)

«Факел» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

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Все комментарии
Wollet
Wollet
вчера в 14:46
Арбитры почти все неизвестные, только бы не косячили.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:29
Какая разница, кого назначили - все одинаковые
Гость
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