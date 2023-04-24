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У полузащитника «Краснодара» Кади подозрение на перелом лицевой кости

вчера, 21:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сообщил о состоянии полузащитника Кади.

По Кади — сейчас он в больнице, насколько я понимаю, он сломал лицевую кость. Ждём дальнейшей информации.

Футболист в начале второго тайма матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией. Бразилец после этого потерял сознание. Капитан москвичей сразу же оказал помощь игроку, вытащив у него язык. На поле появилась медицинская бригада. Хавбека на 51-й минуте увезли на машине скорой помощи. На замену вышел Алексей Ионов.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Здоровья и скорейшего выздоровления
872whuwfvy27
872whuwfvy27
вчера в 22:56
Не повезло парню,желаю ему скорейшего выздоровления
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:49
А было бы еще лучше, если бы он перестал костоломом быть. Сам сломал и сам помог.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:35
Здоровья футболисту.Джикия молодец,вовремя сориентировался.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:15
Здоровья!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:14
Жёсткий стык, но Джикия молодец, вовремя сориентировался и пришёл на помощь
sova147
sova147
вчера в 22:09
Здоровья, такая травма очень опасна!!!!
jnvxqc4hddb8
jnvxqc4hddb8
вчера в 22:04
Такая травма и..... Без карточки????
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:00
Очень серьёзная травма , скорейшего выздоровления игроку!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
Очень жаль. Здоровья игроку.
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