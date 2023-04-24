У полузащитника «Краснодара» Кади подозрение на перелом лицевой кости

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сообщил о состоянии полузащитника Кади.
По Кади — сейчас он в больнице, насколько я понимаю, он сломал лицевую кость. Ждём дальнейшей информации.
Футболист в начале второго тайма матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией. Бразилец после этого потерял сознание. Капитан москвичей сразу же оказал помощь игроку, вытащив у него язык. На поле появилась медицинская бригада. Хавбека на 51-й минуте увезли на машине скорой помощи. На замену вышел Алексей Ионов.