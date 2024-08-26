«Севилья» не будет подписывать Тикнизяна

1724659067

вчера, 10:57

Директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес заявил, что клуб не будет подписывать защитника «Локомотива» .

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Севилья» предлагает москвичам за игрока 5 млн евро в рассрочку на два года после сезона в бесплатной аренде с необязательным выкупом.