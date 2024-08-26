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«Севилья» не будет подписывать Тикнизяна

вчера, 10:57

Директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес заявил, что клуб не будет подписывать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Севилья» предлагает москвичам за игрока 5 млн евро в рассрочку на два года после сезона в бесплатной аренде с необязательным выкупом.

Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:41
Видимо не разглядели парня..
kw68e4vdzd93
kw68e4vdzd93
вчера в 13:24
Она просто не знает, кто это такой
uxza67bbyv2k
uxza67bbyv2k
вчера в 11:58
А классная предлагалась аренда: бесплатная, без обязательного выкупа!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:53
А Севилья и не собиралась его подписывать.
Игроков такого уровня и в Испании достаточно. Тикнизян слишком переоценённый игрок даже у нас. Там его потолок это нижняя часть Сегунды.
t3ddxr7bvyhy
t3ddxr7bvyhy
вчера в 11:40
Хоть у Севильи хватило мудрости не делать этого.
52m2euy9ac8y
52m2euy9ac8y
вчера в 11:30
Захарян у всех желание отбил подписывать армян.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:29
Не хотят и не надо, а а то в рассрочку с не обязательным выкупом - слишком "хитро выгодно"...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:26
Спрос на армян резко упал. Сперцян никому не нужен. и Тикнизян тоже неликвид.
js6kjf65sht9
js6kjf65sht9
вчера в 11:08
Это решение может быть связано с тем, что «Севилья» уже подписала левого защитника Валентина Барко из «Брайтона».
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