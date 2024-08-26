«Севилья» не будет подписывать Тикнизяна

Директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес заявил, что клуб не будет подписывать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Севилья» предлагает москвичам за игрока 5 млн евро в рассрочку на два года после сезона в бесплатной аренде с необязательным выкупом.
Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет.
Игроков такого уровня и в Испании достаточно. Тикнизян слишком переоценённый игрок даже у нас. Там его потолок это нижняя часть Сегунды.
Игроков такого уровня и в Испании достаточно. Тикнизян слишком переоценённый игрок даже у нас. Там его потолок это нижняя часть Сегунды.