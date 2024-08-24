Долгожданный топ-трансфер «Зенита». Давно пытались усилить эту позицию, прилично потратятся

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24 августа 2024, 12:58

Наконец покупают форварда.

Сомнения и перестраховка

Петербуржцы приучили, что на трансферном рынке действуют наверняка. Если в подборе игроков на какой-то позиции есть сомнения, то «сине-бело-голубые» лучше потратятся на усиление. Сейчас на это накладывается ещё и юбилей клуба. «Зенит» уже провёл масштабную кампанию, приведя в команду Волкова, Горшкова, а главное – Глушенкова.

У коллектива с берегов Невы – с отрывом самая длинная скамейка. Но в позиции форварда были сомнения ещё в межсезонье. К новой кампании петербуржцы подходили с Кассьеррой, Сергеевым и Изидором, но Сергей Семак требовал ещё:

«У нас есть два нападающих. Они разные по своему функционалу. Ваня Сергеев играл у нас в нападении, потому что у нас нет ярко выраженных форвардов, когда отсутствует Кассьерра.

Ване лучше играть вторым форвардом. Замены тому же Матео по функционалу у нас нет. Команде нужен нападающий, который может бороться за мячи».

Учитывая слова наставника «Зенита», становится понятно, почему Сергеев проиграл конкуренцию. В текущем сезоне РПЛ он выходил на поле лишь в двух матчах из пяти – оба раза со скамейки. В остальных же случаях просто оставался в запасе. С Изидором аналогичная ситуация – в нём не видят необходимых качеств. Нашли интересного исполнителя в Аргентине – но надо понимать, что этому предшествовало.

Спусковой крючок – травмы лидеров

Всё же отчасти желание купить форварда связано с нестабильностью Матео – был провальный весенний отрезок и сезон-22/23 (два гола в 26 матчах). На старте текущего чемпионата потребность в завершении закрывалась коллективно. Глушенков нащупал химию с Венделом – теперь игра в атаке выстраивается от этой связки. Максим отметился дублем в ворота «Крыльев», с «Ростовом» оформил хет-трик, а в общей сложности забил семь мячей в пяти турах. У Вендела за четыре матча – шесть голевых. Да и колумбиец снова результативен (три гола и два ассиста в пяти играх чемпионата). Потребность в форварде была не такой острой.

Пока не посыпались травмы. Бразильский полузащитник был вынужденно заменён на 52-й минуте матча с «Динамо» и на игру с «Химками» уже не вышел. Максим выбыл уже по ходу встречи с подмосковным коллективом – форвард сломал руку. Помимо них петербуржцы лишились вингера Педро – перспективный бразилец отвоевал место в старте и тоже важен для «Зенита» при владении.

Таким образом, «Зенит» остался сразу без трёх лидеров атаки – а в ближайших пяти турах предстоит сыграть со «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром».

Рассматривали Соболева – так хотели убить двух зайцев

Показательно, что именно на фоне череды травм «сине-бело-голубые» вернулись к кандидатуре, от которой ранее отказались – как раз по канонам прагматичного менеджмента. Клуб рассматривал подписание Александра Соболева. Форвард был стабилен в «Спартаке», за исключением последнего сезона – но и спад объяснялся чехардой, в которую играли «красно-белые». Качества игрока никуда не испарились – и Семаку футболист такого профиля был нужен. Вдобавок такая сделка – удар по имиджу москвичей. «Зенит» бы показал своё превосходство над конкурентом.

Но «Спартак» упёрся и выдвинул условия, на которые «Зенит» пойти отказывался. Александр же не мог сконцентрироваться на игре за нынешнюю команду, выпал из состава, отстранился от команды. И к такому токсичному активу петербуржцы решили вернуться.

Сообщалось, что сделку могут оформить до матча между командами – стороны близки к согласованию условий, на ход переговоров повлиял глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Зенит» был готов согласиться даже на неоднозначного кандидата.

Не срослось с другим топ-трансфером легионера

Вдобавок стоит учитывать ход трансферной кампании «Зенита». На внутреннем рынке они сработали идеально – собрали наиболее качественных игроков с российским паспортом, потом ещё и не позволили усилиться конкурентам. Сообщалось об интересе «Локо» к Дркушичу и Коваленко – первого забрали из «Сочи», второго отправили в «Оренбург». Того же Горшкова хотел «Спартак», Сергей Волков играл в старте «Краснодара», Глушенков стал лучшим плеймейкером лиги в составе «Локомотива».

Трансферное окно уже сложилось отлично, но не хватало финального штриха – топ-трансфера легионера. И сначала «Зенит» замахнулся на Ивана Илича – молодого хавбека «Торино». Переговоры с европейцами даются крайне тяжело, но петербуржцы были настойчивы – по слухам, были готовы заплатить 25 млн евро туринцам, игроку выписать зарплату в три млн евро, предоставить жильё в престижном районе Санкт-Петербурга, оплачивать перелёты между Сербией и Россией. И серба даже удалось уговорить – но трансфер был заблокирован (по одной из версий – на уровне правительства РФ . Клуб попросили не привлекать слишком много внимания в условиях санкций).

Потребность в топ-легионере так и не была закрыта – поэтому, вероятно, и обратились к кандидатуре Лусиано Гондоу. 23-летний форвард играет в родном чемпионате Аргентины за «Архентинос Хуниорс». По последним данным, в ближайшее время состоится встреча с боссами клуба, чтобы завершить сделку. Отмечается, что отступные за нападающего превысят 10 млн евро.

Нужно определиться с Сергеевым

Возможно, даже хорошо, что «Зенит» сделал выбор в пользу Гондоу – аргентинец не отпугивает слухами о тяжёлом характере и неоднозначными действиями, в отличие от того же Соболева. В то же время, это кот в мешке. С другой стороны, «Зенит» качественно работает на латиноамериканском рынке – а значит умеет подбирать игроков.

Помимо этого есть вопрос по Ивану Сергееву. В такой ситуации при подписании Гондоу он станет лишь третьим выбором для Семака и будет получать минимум игрового времени. Три игрока на острие – то, чего хотел Сергей Богданович для разнообразия, но согласится ли на это сам Сергеев? Его ещё предстоит убедить – а если не удастся, придётся опять искать альтернативу. Изидор всё-таки уже ушёл.