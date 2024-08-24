В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном возвращении Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» отреагировал на информацию о возможном возвращении полузащитника .

Возьмём ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счёт ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта.