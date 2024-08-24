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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном возвращении Миранчука

вчера, 10:30

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию о возможном возвращении полузащитника Антона Миранчука.

Возьмём ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счёт ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Антону стоит призадуматься о возвращении. Стоит ли, после сказанного?
Сп62
Сп62
вчера в 13:01
Если уменьшит запросы по зарплате, то всё возможно.
45wkkrna7yjg
45wkkrna7yjg
вчера в 12:50
Миранчук в Локомотиве лишним не станет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:44
Думаю если будет желание, то стороны сядут за стол переговоров и придут к консенсусу.
А сейчас просто не о чем говорить.
Антоха для Локо свой, а недопонимание в каждой семье бывает.
В команде с радостью воспримут его возвращение.
Антоха возвращайся.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:39
Юрий Нагорных очень заумно сказал, что Миранчук Локомотиву не нужен. Зачем же они избавились от него. Не нужен клубу дорогостоящий лентяй.
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