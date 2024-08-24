В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном возвращении Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию о возможном возвращении полузащитника Антона Миранчука.
Возьмём ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счёт ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта.
А сейчас просто не о чем говорить.
Антоха для Локо свой, а недопонимание в каждой семье бывает.
В команде с радостью воспримут его возвращение.
Антоха возвращайся.
А сейчас просто не о чем говорить.
Антоха для Локо свой, а недопонимание в каждой семье бывает.
В команде с радостью воспримут его возвращение.
Антоха возвращайся.