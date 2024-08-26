Сперцян не говорил руководству «Краснодара» о желании уйти из клуба летом

1724654239

вчера, 09:37

Полузащитник «Краснодара» заявил, что он не говорил руководству о том, что хочет уйти из клуба этим летом.

Ранее издание Armenie Football сообщило, что хавбек и нападающий Джон Кордоба объявили руководству «Краснодара» о желании покинуть клуб до конца этого лета.