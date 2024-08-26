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Сперцян не говорил руководству «Краснодара» о желании уйти из клуба летом

вчера, 09:37

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что он не говорил руководству о том, что хочет уйти из клуба этим летом.

Ранее издание Armenie Football сообщило, что хавбек и нападающий Джон Кордоба объявили руководству «Краснодара» о желании покинуть клуб до конца этого лета.

Это не так. Я такого не говорил.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:55
Уважаемый Игорь, если я ничего не путаю, то с Днем Рождения Вас! Здоровья Вам, дорогой друг!🥂🫡🥳
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:18
Да, агенты конечно мутят воду. Эдик скромный парень, он не сможет агента кинуть своего за высказывания в прессе. А жаль, надо бы такое агентство вообще в черный список, чтобы не вели переговоры в Краснодаре с агентами их конторы
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 13:17
Только в этом году, судя по новостям 5-6 грандов "хотели" Эдика. Потом, на следующий день появлялась новость, что "Фиорентина" (можно заменить) не проявляла заинтересованности в подписании Сперцяна. Раз за разом. Кто повторяет однотипные действия, ожидая другого результата? Правильно. Эдик, срочно меняй агента. Он не сильно умен. Так можно и всю карьеру ....ь.
adekvat
adekvat
вчера в 12:55
Не виноватая я, они сами это придумали.
6eepaxbdkj9m
6eepaxbdkj9m
вчера в 11:54
Все верно, на это есть агент.
c5ym5uej2ung
c5ym5uej2ung
вчера в 11:42
Пока он даже в Краснодаре не блещет.
112910415
112910415
вчера в 10:48
подслушали, выходит ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:25
Не говорил о желании уйти из Краснодара, а сказал, что просто хочет в Европу)) А это ведь разные вещи)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:20
Приветствую!))
Тебя сегодня поздравляют?))) Позволь и я присоединюсь! Здоровья тебе и твоим близким и чтобы желания сбывались\))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:15
Да кто такой Сперцян, чтобы мы каждый день о нём столько говорили?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:07
Ну не говорил и не надо .
Есть кому за тебя говорить ☝️😜
lotsman
lotsman
вчера в 10:04, ред.
Об этом трещала пресса, а им, журналистам, верить нельзя.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:53
Он в своей команде, в которой у него всё получается...
shlomo
shlomo
вчера в 09:47
Ну вот Армения футбол запустила утку которую сбили на взлете...
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