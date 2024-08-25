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Олег Иванов: «В России добротное, качественное судейство. Хорошие арбитры»

вчера, 17:21

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил уровень работы арбитров в РПЛ.

Каждый сезон мы что‑то говорим о судействе. Но как бы я свои эмоции ни проявлял по поводу судей… Даже когда с кем‑то из арбитров общаешься за пределами поля, все прекрасно понимают, что тут работает человеческий фактор. Да, сейчас ввели VAR, но решения принимают люди. Наверное, по поводу определения рук могут быть какие‑то вспышки: там руку не так свистнули, тут не так… А в целом у нас в России добротное, качественное судейство. Хорошие арбитры.

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Все комментарии
2fkkhvdvft9m
2fkkhvdvft9m
вчера в 18:35
Что-то мало верится в искренность слов Иванова.
lotsman
lotsman
вчера в 18:19
У каждого своё мнение по этому вопросу. Причём мнение зависит от исхода игры. Если выиграли - судья красава. Если проиграли - судью на мыло. Так, чтобы все были довольны судейством матча, ещё никогда не было. Обязательно будут жалобы и разборки. Это футбольная жизнь и ничего в ней не исправишь.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
Похоже Олег Иванов пропел эти слова по заказу.
Или у него узнали ответ до того, как задали вопрос.
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