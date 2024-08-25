Олег Иванов: «В России добротное, качественное судейство. Хорошие арбитры»

Полузащитник «Рубина» оценил уровень работы арбитров в РПЛ .

Каждый сезон мы что‑то говорим о судействе. Но как бы я свои эмоции ни проявлял по поводу судей… Даже когда с кем‑то из арбитров общаешься за пределами поля, все прекрасно понимают, что тут работает человеческий фактор. Да, сейчас ввели VAR , но решения принимают люди. Наверное, по поводу определения рук могут быть какие‑то вспышки: там руку не так свистнули, тут не так… А в целом у нас в России добротное, качественное судейство. Хорошие арбитры.