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Махачкалинское «Динамо» написало открытое письмо в РФС

вчера, 13:47

Махачкалинское «Динамо» написало открытое письмо в РФС с просьбой уделить особое внимание судейству. В нём отмечается, что одним из решающих факторов, негативно влияющих на положение вещей в судейском корпусе, является позиция ЭСК, которая, по мнению дагестанского клуба, занимается исключительно защитой судей. Также махачкалинцы призывают РФС уделить этому вопросу особенное внимание и выработать решение.

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, что побудило клуб написать открытое письмо.

Мы выразили своё мнение по отношению к арбитру, который допустил грубейшую ошибку в матче третьего тура и пропустил всего один тур. Мы просим обратить на это внимание, общественности. Получается, что судья может делать ошибки и не страдать. Мы написали открытое письмо, а дальше каждый делает свои выводы. Если ты что-то делаешь, то надо делать это правильно. Истина простая, не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:34
Может это требуют болельщики клуба.Ошибка на 3 очка в таблице есть,а судья пропустил только матч.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:24
Видимо они до сих пор не отошли от ФНЛ, где судейство более лояльное и на многое просто закрывают глаза. Пускай привыкают к объективному судейству. А не нравится пускай снимаются с чемпионата и едут обратно в ФНЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:07
Шамиль Газизов, конечно, интриган, но как же ему без этого. В одном он прав - с судейством надо что-то делать. Почему ЭСК занимает не экспертную позицию, а только защищает судей?
Гость
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