Махачкалинское «Динамо» написало открытое письмо в РФС с просьбой уделить особое внимание судейству. В нём отмечается, что одним из решающих факторов, негативно влияющих на положение вещей в судейском корпусе, является позиция ЭСК, которая, по мнению дагестанского клуба, занимается исключительно защитой судей. Также махачкалинцы призывают РФС уделить этому вопросу особенное внимание и выработать решение.

Генеральный директор «Динамо» объяснил, что побудило клуб написать открытое письмо.

Мы выразили своё мнение по отношению к арбитру, который допустил грубейшую ошибку в матче третьего тура и пропустил всего один тур. Мы просим обратить на это внимание, общественности. Получается, что судья может делать ошибки и не страдать. Мы написали открытое письмо, а дальше каждый делает свои выводы. Если ты что-то делаешь, то надо делать это правильно. Истина простая, не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй.