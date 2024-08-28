Каманцев: «Качество судейства после прихода Мажича стало лучше»

Председатель судейского комитета РФС заявил, что после прихода руководителя департамента судейства и инспектирования РФС арбитры стали работать лучше.

Объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут ещё быстрее.

Вспомните, ещё два года назад мы обсуждали три-четыре ключевые ошибки в туре, которые не были исправлены ВАР, регулярно были скандалы в нескольких топовых матчах тура. Сейчас же зачастую получается такая ситуация: в целом тур РПЛ прошёл хорошо, но случается одна грубая ошибка в матче «Локомотив» — «Ростов» и по ней делается вывод о катастрофической ситуации с судейством во всём туре.

Но это один матч. Да, это ошибка. Но ещё два года назад у нас была ситуация, когда одна ошибка в туре считалась отличным результатом.

Мы находимся на старте сезона. Тут подойдёт параллель с футбольной командой, которая пока вкатывается в сезон и не находится на пике формы. Кроме того, в последних тура было очень много пограничных спорных ситуаций. Судьям приходилось принимать сложные решения, с которыми точно не согласится команда, против которой оно принято. Уверен, что мы пройдём этот этап и исправим ситуацию.