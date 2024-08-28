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Каманцев: «Качество судейства после прихода Мажича стало лучше»

вчера, 16:50

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что после прихода руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича арбитры стали работать лучше.

Объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут ещё быстрее.

Вспомните, ещё два года назад мы обсуждали три-четыре ключевые ошибки в туре, которые не были исправлены ВАР, регулярно были скандалы в нескольких топовых матчах тура. Сейчас же зачастую получается такая ситуация: в целом тур РПЛ прошёл хорошо, но случается одна грубая ошибка в матче «Локомотив» — «Ростов» и по ней делается вывод о катастрофической ситуации с судейством во всём туре.

Но это один матч. Да, это ошибка. Но ещё два года назад у нас была ситуация, когда одна ошибка в туре считалась отличным результатом.

Мы находимся на старте сезона. Тут подойдёт параллель с футбольной командой, которая пока вкатывается в сезон и не находится на пике формы. Кроме того, в последних тура было очень много пограничных спорных ситуаций. Судьям приходилось принимать сложные решения, с которыми точно не согласится команда, против которой оно принято. Уверен, что мы пройдём этот этап и исправим ситуацию.

Ранее Каманцев сообщил, что в начале сентября пройдёт встреча клубов РПЛ с Мажичем.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:23
- Точно... Но не всем...
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
вчера в 20:11
ну и урод! а народ так и будет всё это жрать и футболисты и остальные. фу
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:18
Рассмешил в каждом матче где надо не назначают пенальти, а где надо не назначают и каждый раз трактуют правила игру рукой по разному
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:16, ред.
А по моему со стороны Москалева была не ошибка а предвзятость в сторону столичной команды. Уже много лет у этого свистуна ошибки почему-то в пользу богатых клубов случаются))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:01
Реверанс в сторону Руководителя департамента. Поддержал, так сказать. Надо же, пришёл новый, и жить стало веселее. Правила судейства что ли поменялись ? Да нет же. А дело в том, что не было "решающих" ошибок, которые бы определяли судьбу матча. А вот когда будут, тогда и скандалы не заставят себя долго ждать.
Брулин
Брулин
вчера в 17:34
Смысл встречи? Снова порожняки погоняют, бабки заплатят, а судейство, как было дно, так и останется дном!
Vladrad
Vladrad
вчера в 17:29
Если для Каманцева лучше, что после каждого матча судейский скандал, то он не на своем месте.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:09
Каманцев, а ты футбол смотришь?
С чего это ты решил , что судейство лучше стало?
Не я один знаю об ухудшении ситуации, этого не замечает только слепец. Практически в каждом матче скандалы с назначением пенальти.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:53
Жить стало лучше, жить стало веселее!!!
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