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Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

вчера, 15:38

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

27 августа (вторник)

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Акрон» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Рубин»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Александр Колобаев.

28 августа (среда)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Алексей Лунев, Артём Перов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Федоров; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалёв, АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:47
Много молодых судей - это хорошо. Пора искать замену судейским корифеям в РПЛ.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:17
Хорошая информация. Всем Успеха!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:58
Ждём очередного подвоха !)
jdn86k96ks2d
jdn86k96ks2d
вчера в 15:44
Судьи Иванова из Ростова нет и то хорошо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:41
"Лёгких" вам игр с точки зрения судейства, господа арбитры!)
awyg62jr4n4p
awyg62jr4n4p
вчера в 15:40
Главное чтобы тур прошел без судейских разборок
Гость
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