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В начале сентября пройдёт встреча клубов РПЛ с Мажичем

вчера, 15:48

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что клубы РПЛ встретятся с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

Я уже говорил в СМИ, что мы планируем встречу Милорада с клубами после начала этого сезона. В начале клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон. Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства. Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нём пригласить представителей клубов к нам на встречу.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:34
- А с болельщиками не хотите встретиться? Страшно? Можно и на троих сообразить: Команды - Судьи - Болельщики! И всё это в прямом эфире на матч ТВ! И все комментарии болельщиков - без пикалок. Слабо?
- А, по-моему, это была бы бомба. Такого ещё никто и никогда не делал... Рейтинг канала - зашкалит...
vmyf2s7zcj4m
vmyf2s7zcj4m
вчера в 17:33
Кто такой Мажич и почему клубы РПЛ должны встречаться неизвестно с кем, что от этого изменится? Ивановы как судили, так и будут судить.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:00
Это что, большая честь для клубов?
Он всего лишь чиновник, который должен собрать все претензии к судьям. Главное то, что он скажет потом арбитром. Кстати, почему на этой должности сидит иностранец?
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