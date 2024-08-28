В начале сентября пройдёт встреча клубов РПЛ с Мажичем

Председатель судейского комитета РФС сообщил, что клубы РПЛ встретятся с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС .

Я уже говорил в СМИ , что мы планируем встречу Милорада с клубами после начала этого сезона. В начале клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон. Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС , чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства. Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нём пригласить представителей клубов к нам на встречу.