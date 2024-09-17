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Сайт FourFourTwo составил рейтинг тренеров, не игравших на элитном уровне

вчера, 18:22

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг тренеров, которые не играли на высшем уровне. В списке 32 позиции, топ-16 выглядит следующим образом.

1. Жозе Моуриньо.

2. Арриго Сакки.

3. Карлос Альберто Паррейра.

4. Рафаэль Бенитес.

5. Юлиан Нагельсманн.

6. Андре Виллаш-Боаш.

7. Жерар Улье.

8. Маурицио Сарри.

9. Хорхе Сампаоли.

10. Альберто Дзаккерони.

11. Леонарду Жардим.

12. Ги Ру.

13. Брендан Роджерс.

14. Мано Менезес.

15. Авраам Грант.

16. Зденек Земан.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:23, ред.
Интересно, как будут оценивать футбол лет через 500 когда количество контента для оценки будет превышать возможности мозга и его памяти? Когда просмотр "лучших голов за 500 лет" будет занимать десяток лет времени?
Что касается не игравших тренеров - на вкус и цвет. Второе место Парейра выигрывал чемпионат мира? И он хуже Моуриньо? У каждого свое мнение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:20
Не порядок - а где Лёня! )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:01
Сдаётся мне этот рейтинг придумал сам Моуриньо...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:00
Главное быть фартовым... и хорошие помощники...
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