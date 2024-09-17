Сайт FourFourTwo составил рейтинг тренеров, не игравших на элитном уровне

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг тренеров, которые не играли на высшем уровне. В списке 32 позиции, топ-16 выглядит следующим образом.
1. Жозе Моуриньо.
2. Арриго Сакки.
3. Карлос Альберто Паррейра.
4. Рафаэль Бенитес.
7. Жерар Улье.
8. Маурицио Сарри.
9. Хорхе Сампаоли.
10. Альберто Дзаккерони.
11. Леонарду Жардим.
12. Ги Ру.
13. Брендан Роджерс.
14. Мано Менезес.
15. Авраам Грант.
16. Зденек Земан.
Что касается не игравших тренеров - на вкус и цвет. Второе место Парейра выигрывал чемпионат мира? И он хуже Моуриньо? У каждого свое мнение.
Что касается не игравших тренеров - на вкус и цвет. Второе место Парейра выигрывал чемпионат мира? И он хуже Моуриньо? У каждого свое мнение.