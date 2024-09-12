Ямаль с отрывом первый, но в списке есть Батраков и Пиняев. Самые опытные футбольные таланты мира

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вчера, 20:32

Три игрока РПЛ в первой сотне.

Ямаль – самый опытный тинейджер футбола

Толковые аналитики из Центра футбольных исследований CIES придумали интересный способ составить список ста самых заметных футболистов моложе 20 лет. Ввели показатель «уровень опыта», который посчитали на основании официальных игровых минут в прошлом сезоне, но с поправкой на уровень соревнований. Список получился занятным, поскольку на первом месте с отрывом оказался Ямаль, главный талант в мировом футболе.

У вингера сборной Испании и «Барселоны» опытность 2.75. Для понимания, на сотой строчке игрок с показателем 1.65, и для коэффициента это огромная разница. Зато видно, что идея удачная. Смогли охватить 38 чемпионатов. Максимум у АПЛ – 13 человек. Также кузницей талантов остается Лига 1, из французского чемпионата 10 игроков. Первая пятерка нравится. Там, помимо Ямаля, его напарник по «Барселоне» центральный защитник Кубарси, чей прогресс ждём в новом сезоне.

Дальше идет новичок «Реала» Эндрик, хавбек сборной Франции и ПСЖ Заир-Эмери, а также полузащитник сборной Англии и МЮ Майну. В первой десятке вингер Кендри Паэс, которого успел выкупить «Челси», а также новый мастер голевых передач из состава ПСЖ – португальский хавбек Жоау Невеш. В целом никого лишнего нет, много известных людей. Чуть ниже Йоро из МЮ и Йилдыз из «Ювентуса», а ещё брат Беллингема – Джоб из «Сандерленда».

Но полузащитник пока не играет на уровне «Барселоны». А вот Ямаль выступает шикарно, амплуа ему подходит по характеристикам. На правом фланге Ламин собирает много полезных действий. Даже слишком хорош, что вызывает опасения. Главное, чтобы Флик и де ла Фуэнте учитывали возраст парня и давали ему отдохнуть. Сезон будет сложным, а отпуск Ямаль потратил на сердечные истории, разошелся с первой девушкой. Но та история не навредила его игре.

Самым молодым игрокам в списке лишь 16 лет

Ямаль четвертый по возрасту из самых юных игроков в топ-100. А на первом месте бельгийский грек Костантинос Карецас. Уроженцу Генка и футболисту одноименного клуба неполных 17 лет. Также шестнадцать ещё одному атакующему хавбеку – Буадди из «Лилля». Всего шестнадцать человек не старше 17 лет, покинули школу весной. Также значительной части футболистов в списке нет девятнадцати, как младшему Беллингему.

Успех Ямаля на Евро-2024 убедит клубы ещё активнее доверять школьникам и самым юным в заявке. Даже в чемпионатах второго уровня стали чаще обращать внимание на юных мастеров. Например, «Фейеноорд» схватил молодого болгарского голкипера Пламена Андреева. Передали пламенный привет грандам, которые упустили момент. А если ищем имена на слуху, то можно пройтись по представителям топ-5 и больших клубов.

«Баварию» представляет голландец Матис Тель, претендент на приз Копа – лучшему молодому игроку года. Из «Брайтона» в «Лестер» в аренду ушел аргентинец Буонанотте, талантливый атакующий хавбек. Кроме Майну, МЮ представляет Йоро, новый центральный защитник. Жаль, что травмировался. «Милан» забрал Сильвано Воса из «Аякса», опорник постарается заявить о себе в ближайшие годы.

У «Ривер Плейт» есть два таланта – Мастантуоно и Эчеверри. Причем второго уже забрал «Манчестер Сити», просто дал парню время поиграть в футбол на родине, пока стареют Де Брюйне и Бернарду. Приятно, что пока не все главные таланты в руках самых богатых клубов. Зато в списке клубов видим «Аякс», «Лейпциг» и «Лилль», где умеют доверять молодым футболистам, чтобы позже провернуть главные трансферы сезона.

Батраков и Пиняев в престижной компании

В топ-100 два игрока «Локомотива», а также вингер Педро из «Зенита». Как видите, все представляют атакующие позиции, что не удивляет, ведь впереди в юном возрасте заиграть проще, чем в обороне. Батраков точно расстроился, что тайфун сорвал его дебют в сборной России. Пиняев играет за команду Карпина, но ему надо собраться в клубе. У Сергея были проблемы. Если допустит ошибки, то выпадет из основы, ведь есть конкуренты, в том числе молодые.

Таланты Педро из «Зенита» тоже под сомнение не ставим. Ярко дебютировал в прошлом сезоне, что зачлось ему при подсчете коэффициента. В списке 22 вингера, 13 центрфорвардов, 13 атакующих хавбеков, а также неожиданно много опорников – 29 человек. И это прекрасно, ведь позиция будет востребованной в ближайшие годы. Разумеется, вратарей почти нет, до двадцати лет тяжело получить много опыта на такой позиции. В списке 3 голкипера, 10 центрбеков и 10 латералей.

Прекрасно, что таланты разбросаны по десяткам клубов. Некоторые коллективы, вроде «Реала», не могут позволить себе настолько юных игроков в основе. Эндрик попал в список, поскольку он в прошлом сезоне наигрался в Бразилии. А вот Гюлер сидел на лавке в «Реале», поэтому в сотню не попал. Хотя здесь большинство талантов, надо учитывать специфику отбора. Батраков, Пиняев и Педро получили опыт в РПЛ , что помогло им получить заслуженный достойный коэффициент.