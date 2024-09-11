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FourFourTwo составил рейтинг лучших аргентинских полузащитников

вчера, 22:52

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших аргентинских полузащитников в истории. В списке 33 позиции, верхняя его часть выглядит следующим образом:

1. Хорхе Бурручага.

2. Хавьер Маскерано.

3. Освальдо Ардилес.

4. Диего Симеоне.

5. Фернандо Редондо.

6. Ариэль Ортега.

7. Пабло Аймар.

8. Алексис МакАллистер.

9. Америко Гальего.

10. Хуан Себастьян Верон.

11. Эвер Банега.

12. Родриго де Пауль.

13. Серхио Батиста.

14. Рикардо Бочини.

15. Эстебан Камбьяссо.

16. Марсело Гальярдо.

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Все комментарии
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 11:26
Я бы поставил Верона намного выше. И Рикельме нет.
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
сегодня в 09:33
Гномом и не пахнет🤣
Да-да, пешеход полузащитник, а не форвард.
Гном форвард - это даже смешно)))
Вот Рон - форвард. А плакса - нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:56
Валенсия 2000-х с Аймаром, Висенте, Каньисаресем, Барахой и т.д., которая влюбила в себя многих.. Аймар по прозвище Ослик был работяга и умница. После Валенсии поиграл за Бенфику. Потом уехал в Малайзию за местный гранд яджохор. Сейчас тренер сборной и чемпион мира 2022))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:31
Интересно конечно но можно поспорить
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:17
А нижнюю часть когда откроют?
Огласите весь список, пожалуйста.
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Оуу точно точно.... Технарь был ещё тот!! С мячом очень классно обращался
матос
матос
вчера в 23:40
странно что в данном списке нет Рикельме...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:28
Удивительно, что Верон так низко! Да и Макалистер выше него! Не понимаю за счёт чего и почему
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:26
Много известных и отличных игроков, но знаю не всех....
Помните как молодой Аймар зажигал в Валенсии, а потом что-то как-то сдулся, даже и не помню уже куда делся этот кучерявый паренёк))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:10
Здравствуйте.

Сделали откат ставок.
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