FourFourTwo составил рейтинг лучших аргентинских полузащитников

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших аргентинских полузащитников в истории. В списке 33 позиции, верхняя его часть выглядит следующим образом:
1. Хорхе Бурручага.
2. Хавьер Маскерано.
3. Освальдо Ардилес.
4. Диего Симеоне.
5. Фернандо Редондо.
6. Ариэль Ортега.
7. Пабло Аймар.
9. Америко Гальего.
10. Хуан Себастьян Верон.
11. Эвер Банега.
12. Родриго де Пауль.
13. Серхио Батиста.
14. Рикардо Бочини.
15. Эстебан Камбьяссо.
16. Марсело Гальярдо.
Помните как молодой Аймар зажигал в Валенсии, а потом что-то как-то сдулся, даже и не помню уже куда делся этот кучерявый паренёк))
Помните как молодой Аймар зажигал в Валенсии, а потом что-то как-то сдулся, даже и не помню уже куда делся этот кучерявый паренёк))