От них напрямую зависит результат сезона в РПЛ. Рейтинг лучших центральных защитников

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сегодня, 00:34

Кто-то скажет, что это лучшие из худших.

Оборону поставить сложнее, чем наладить атаку. «Локомотиву» хватило пасов Батракова, а «Зениту» голов Глушенкова, чтобы новички основы кардинально изменили облик нападения. В защите один человек редко имеет такой значительный эффект, как плеймейкер Барко в атаке «Спартака». Аргентинец – любимчик публики в голосованиях за лучшего игрока лета в РПЛ . В обороне всё тоньше и сложнее. Поэтому хочется накануне возобновления клубных баталий поговорить о людях, которых забывают и часто критикуют. Центральные защитники. Одна из самых обруганных позиций в РПЛ . Но находим, кем можно похвастаться накануне приезда известного новичка Монтеса в «Локомотив».

1-е место. Срджан Бабич («Спартак»)

Не знаем, где серб окажется после нескольких новых поединков. Повторяем это как поговорку: «Спартаку» нельзя доверять после краткосрочных успехов. Но если искать в заявке Станковича центрального защитника, которому тренер верит, то это точно не Литвинов, не Дуарте и даже не новичок из Суринама Абена, ведь пока не адаптирован к РПЛ . Именно Бабичу верит Деян. На Евро-2024 Срджан находился на лавке, а сейчас привыкает быть лидером в клубе. Не без эксцессов, но у «Спартака» лучшая сухая серия со времен Романцева.

2-е место. Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Выделяем не из-за голов, хотя современный высокий защитник должен быть опасным у чужих ворот. Дивеев, когда здоров, превосходит многих в РПЛ . Закономерно было увидеть интерес со стороны «Болоньи», которая дебютирует в Лиге чемпионов на следующей неделе. Обидно, что травмы лишили Дивеева нового опыта в Серии А. Повреждения до сих пор мешают, ведь мелкая травма заставила Игоря отказаться от перелета во Вьетнам со сборной. Разминулся с приключениями и непогодой, но поможет ЦСКА с «Зенитом».

3-е место. Максим Осипенко («Ростов»)

Был лучшим центральным защитником РПЛ в прошлом. Но один из минусов Максима отражает сама клубная прописка. Остался в «Ростове», поскольку ни один из богатых клубов – «Краснодар», «Зенит» и четыре московские команды, не посчитали его правильным усилением состава. Возможно, ошиблись. Осипенко с лидерскими качествами, умеет реализовать пенальти и опасен при других стандартах. В обороне тоже хорош, скорее надо винить в ошибках его напарников. Один из самых спокойных защитников РПЛ .

4-е место. Виллиан Роша ( ЦСКА )

Иногда Роша ломает ЦСКА линию, допуская позиционные ошибки. Из-за этого подставляет Мойзеса и Дивеева, что сказывается на количестве пропущенных «армейцами» мячей. Но если эта тройка в ударе, то Виллиан точно среди лучших защитников РПЛ , Акинфеев доволен. Роша является любимым соперником Соболева. Если новичок «Зенита» выйдет на поле против ЦСКА на выходных, то снова увидятся. А будь бразилец Роша не настолько «диким», мог играть сейчас в топ-5.

5-е место. Страхиня Эракович («Зенит»)

Скатился по сравнению с прошлым сезоном, когда стал чемпионом. И одновременно представляет оборону, которая невероятно редко пропускает. Но в этот раз причина в голкипере Латышонке. Страхиня неплохой игрок, что признал даже тренер сборной Сербии. Но против Испании и Дании молодой защитник провел не лучшие поединки. А вот в «Зените» важен, особенно на фоне проблем справа в защите, ведь Эракович может смещаться на этот край.

6-е место. Милан Майсторович («Динамо»)

Нравится больше остальных в списке, поскольку Майсторовичу всего 19 лет, самый высокий потенциал. Даже после сложнейшей травмы серб сумел вернуться. Из Милана может вырасти сильный футболист для топ-5, если не будет преграды в стиле Дивеева – новых повреждений. Понимаем, что Бальбуэна и опытные напарники могут вытеснить Майсторовича на скамейку «Динамо». Но сербу нужно цепляться за игровую практику. Не по годам зрелый футболист.

7-е место. Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала)

Открытие старта сезона. Пальцев недавно подрабатывал на заводе и играл в низшей лиге. Теперь дебютировал в сборной, помогает «Динамо» из Махачкалы реже пропускать. Оставил хорошее впечатление. В 23 года радует агрессивностью, но без подлости. Невысокий Пальцев хорош, как и голкипер его команды Волк. Вместе они обыграли «Ахмат» и «Крылья Советов». В этих матчах новичок РПЛ не пропускал, а у Пальцева хватало работы. Валентин удивил, так держать.

8-е место. Диего Коста («Краснодар»)

Кайо и Тормена могут обижаться, что их поставили ниже, чем новичка Диего Косту? Но есть что-то в этом защитнике. Без парагвайца Алонсо – наглец позволяет себе побеждать Бразилию в отборе к ЧМ -2026, «Краснодару» сложнее. Уехал не один лидер, а целых два вожака, ведь Сафонов в Париже. Без Алонсо на первый план может выйти Коста, помогая Агкацеву. Голкипера хвалим в первую очередь. Но были матчи, где новый защитник Диего показал себя.

9-е место. Марсилио Нино («Зенит»)

Травма Родригао оставила Семаку простой выбор в защите. Есть казах Алип, но Нуралы играет, только если не могут основные футболисты. Нино отличается культурой паса, это подходит тренеру Семаку. Сергей Богданович поставил на голкипера Латышонка, который классно играет ногами, но ему нужны адресаты для передач. Нино и Эракович справлялись, а Дуглас Сантос помогал им слева. «Зенит» пропустил 1 гол в 7 турах, выделяем защитника Нино.

10-е место. Матиас Перес («Оренбург»)

Здесь откажемся от ставки на надежных ребят. Подыграем дикой природе аргентинца Переса. Понимаем, что к зиме выше окажутся другие. Например, новичок «Локомотива» Монтес. Или Литвинов разыграется в основе «Спартака», если Руслана не вытеснят легионеры. Есть опытный Бальбуэна из «Динамо», может набрать форму. Но пока Перес — чистая стихия. У своих ворот всякое случалось, но пропускали не только по вине аргентинца. Зато это лидер нестабильного «Оренбурга». Невысокий и цепкий боец опасен у чужих ворот.