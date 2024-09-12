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Goal.com назвал главного фаворита чемпионата мира 2026 года

вчера, 09:35

Портал Goal.com опубликовал список главных кандидатов на победу в чемпионате мира 2026 года.

16. США.

15. Мексика.

14. Канада.

13. Хорватия.

12. Бельгия.

11. Уругвай.

10. Бразилия.

9. Франция.

8. Италия.

7. Португалия.

6. Нидерланды.

5. Колумбия.

4. Германия.

3. Англия.

2. Испания.

1. Аргентина.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:30
Ну уж с метровых офсайдов не доводилось ему забить.
А пенальти абсолютно чистые!
амурец
амурец ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 16:50
С липовых пенальти
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:29
Это просто оценка того, как на настоящее время выступают сборные.. Аргентина - Чемпион мира и обладатель КА.. Другой сборной вообразить на первом месте нельзя.. Остальные ничего не выиграли и ничего не показали.. Кроме Испании.. ☝️
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 14:16
Представляю, что начнётся, если Месси снова выиграет ЧМ, на протяжении турнира будет раздавать и сам забивать!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 13:16
Подобные рейтинги - имитация работы, показуха, что не зря получают свою зарплату. Подобным обычно занимается 4-4-2.
iIIiada
iIIiada
вчера в 12:57
ЧМ турнир королей. Кто бы не победил, войдет в историю. Нужно наслаждаться, пока есть возможность, а то скоро ФИФА окончательно овладеет жадность и количество участников станет больше, а турнир будет проводиться чаще, чем раз в 4 года. И это уже будет не ЧМ, а какая-то ЛЧ.
iIIiada
iIIiada ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:52
Если уверены, пусть так и будет. Наверное, не один час потратил Коло Муани, чтобы попасть в ногу Мартинесу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:30, ред.
Бестолковая идея прогноза на такой стадии.

Как пример - мертвая Италия на Евро (три месяца назад) и сегодняшняя, которая вкатала французов в асфальт в ЛН.
Традиционные же фавориты не меняются на протяжении 50-70-ти последних лет и ранжировать их смысла не имеет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:26
просто представил, как обогатится народный фольклор Аргентины))) и это после песен про новых французов
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:10
Какие фавориты? Какой чемпионат, если некоторые уверены, Фифа нанимает по 25+ актеров за каждую команду турнира, раздает сценарий, репетируют мельчайшие моменты от рикошетов до пенальти, в итоге празднует самая богатая сборная типа Аргентины?
амурец
амурец
вчера в 11:59
Аргентина только с помошью судей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:54
Хаотично разбросанные 15 сборных рейтинга ФИФА....
С небольшими заменами....вместо Марокко и Швейцарии....вписали хозяев ЧМ ....США и Канаду....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:37
Ни о чём ...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:19
Я бы поставил Нидерланды на 5 место вместо Колумбии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:17
мой прогноз = финал Аргентина - Англия.
это будет круто)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:16
Аргентина фаворит как действующий чемпион мира.
и пока играет Месси)))
да, возраст берет свое и здоровье помаленьку сбой.
Но как бы не замедлялся Лео, мяч с ним наоборот двигался осмысленно и шустро. Без него эта сборная выученная, слаженная бегающая команда.
Нобез креатива, их многие обыграют.
Как вчера смогли колумбийцы.
Испанцы здорово провели Евро-24...но аргентинцы умеют играть против таких команд)))
w3mwkus869ht
w3mwkus869ht
вчера в 10:53
Ничем не удивил, это и так все знают.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 10:30
Помню, перед прошлым ЧМ называли фаворитов, в числе которых Аргентина была очень далека.
Еще почти 2 года, все может измениться, но, как по мне, сейчас Испания очень крута.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:01
Забавно это всё видеть сейчас, в 2024 году.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
А вообще если блогералду закончит уже наконец свое выступление за сборную, то португалы вполне могут взять ЧМ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:58
Как обычно все еще 100500 раз изменится!))
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