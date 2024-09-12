Goal.com назвал главного фаворита чемпионата мира 2026 года

Портал Goal.com опубликовал список главных кандидатов на победу в чемпионате мира 2026 года.
16. США.
15. Мексика.
14. Канада.
13. Хорватия.
12. Бельгия.
11. Уругвай.
10. Бразилия.
9. Франция.
8. Италия.
7. Португалия.
6. Нидерланды.
5. Колумбия.
4. Германия.
3. Англия.
2. Испания.
1. Аргентина.
и пока играет Месси)))
да, возраст берет свое и здоровье помаленьку сбой.
Но как бы не замедлялся Лео, мяч с ним наоборот двигался осмысленно и шустро. Без него эта сборная выученная, слаженная бегающая команда.
Нобез креатива, их многие обыграют.
Как вчера смогли колумбийцы.
Испанцы здорово провели Евро-24...но аргентинцы умеют играть против таких команд)))
и пока играет Месси)))
да, возраст берет свое и здоровье помаленьку сбой.
Но как бы не замедлялся Лео, мяч с ним наоборот двигался осмысленно и шустро. Без него эта сборная выученная, слаженная бегающая команда.
Нобез креатива, их многие обыграют.
Как вчера смогли колумбийцы.
Испанцы здорово провели Евро-24...но аргентинцы умеют играть против таких команд)))
Как пример - мертвая Италия на Евро (три месяца назад) и сегодняшняя, которая вкатала французов в асфальт в ЛН.
Традиционные же фавориты не меняются на протяжении 50-70-ти последних лет и ранжировать их смысла не имеет.
Как пример - мертвая Италия на Евро (три месяца назад) и сегодняшняя, которая вкатала французов в асфальт в ЛН.
Традиционные же фавориты не меняются на протяжении 50-70-ти последних лет и ранжировать их смысла не имеет.