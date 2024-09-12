Goal.com назвал главного фаворита чемпионата мира 2026 года

1726122937

вчера, 09:35

Портал Goal.com опубликовал список главных кандидатов на победу в чемпионате мира 2026 года.

16. США .

15. Мексика.

14. Канада.

13. Хорватия.

12. Бельгия.

11. Уругвай.

10. Бразилия.

9. Франция.

8. Италия.

7. Португалия.

6. Нидерланды.

5. Колумбия.

4. Германия.

3. Англия.

2. Испания.

1. Аргентина.