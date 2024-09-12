Три игрока РПЛ вошли в список лучших футболистов мира до 20 лет

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вчера, 14:11

Центр футбольных исследований CIES Football Obs представил список из 100 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Возглавил его 17-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании . Стоит отметить, что в данный список вошли нападающий «Зенита» (46-е место), форвард «Локомотива» (60-е место) и хавбек «красно-зелёных» (67-е место).

Ниже представлены топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет.