Три игрока РПЛ вошли в список лучших футболистов мира до 20 лет

Центр футбольных исследований CIES Football Obs представил список из 100 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Возглавил его 17-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Стоит отметить, что в данный список вошли нападающий «Зенита» Педро (46-е место), форвард «Локомотива» Сергей Пиняев (60-е место) и хавбек «красно-зелёных» Алексей Батраков (67-е место).
Ниже представлены топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет.
Главное, не "сдуться" и не пропасть с радаров через пару тройку лет как например Захарян
Главное, не "сдуться" и не пропасть с радаров через пару тройку лет как например Захарян