Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Три игрока РПЛ вошли в список лучших футболистов мира до 20 лет

вчера, 14:11

Центр футбольных исследований CIES Football Obs представил список из 100 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Возглавил его 17-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Стоит отметить, что в данный список вошли нападающий «Зенита» Педро (46-е место), форвард «Локомотива» Сергей Пиняев (60-е место) и хавбек «красно-зелёных» Алексей Батраков (67-е место).

Ниже представлены топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет.

Три игрока РПЛ вошли в список лучших футболистов мира до 20 лет Три игрока РПЛ вошли в список лучших футболистов мира до 20 лет

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Goal.com назвал главного фаворита чемпионата мира 2026 года
Вчера, 09:35
От них напрямую зависит результат сезона в РПЛ. Рейтинг лучших центральных защитников
Вчера, 00:34Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
FourFourTwo составил рейтинг лучших аргентинских полузащитников
11 сентября
Два игрока «Реала» входят в тройку главных претендентов на «Золотой мяч»
04 сентября
FourFourTwo опубликовал список лучших защитников за всю историю АПЛ
19 августа
Рейтинг сильнейших клубных тренеров мира. В списке лишь четыре легенды, зато много талантов
14 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии9
Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:38
В достойный список попали наши (кроме Педро).
Главное, не "сдуться" и не пропасть с радаров через пару тройку лет как например Захарян
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
В наше время войти нашим молодым игрокам в такой список - это уже Победа!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:27
а где спрятался Арда Гюлер? ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 