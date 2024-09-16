Антон Миранчук получил рабочую визу для игры в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук получил рабочую визу для выступления в чемпионате Швейцарии. Об этом источнику рассказал спортивный директор клуба Барт Константин.
Российский футболист стал игроком «Сьона» 9 сентября, его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Антон Миранчук получил рабочую визу, конечно. Теперь он может сыграть в чемпионате на выходных. Антон хорошо работает, уже хорошо адаптировался. Мы готовим его к игре в чемпионате, мы счастливы, что он с нами.
Следующий матч команда проведёт 22 сентября дома с «Лугано» в рамках 7-го тура Суперлиги.
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