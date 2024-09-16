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Антон Миранчук получил рабочую визу для игры в Швейцарии

вчера, 17:14

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук получил рабочую визу для выступления в чемпионате Швейцарии. Об этом источнику рассказал спортивный директор клуба Барт Константин.

Российский футболист стал игроком «Сьона» 9 сентября, его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Антон Миранчук получил рабочую визу, конечно. Теперь он может сыграть в чемпионате на выходных. Антон хорошо работает, уже хорошо адаптировался. Мы готовим его к игре в чемпионате, мы счастливы, что он с нами.

Следующий матч команда проведёт 22 сентября дома с «Лугано» в рамках 7-го тура Суперлиги.

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Все комментарии
Egorium19
Egorium19
вчера в 20:12
Теперь новости о похождениях Антона будут литься рекой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:01
Ну что же! Посмотрим на Тоху в Сьоне)))
4ueangtcwmd8
4ueangtcwmd8
вчера в 17:43
Два года можно хорошо себя проявить!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:31
Лугано это серьёзный соперник...
Может начинать лучше с более слабого?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:16
Теперь главное чтобы Сьон не вылетел во вторую лигу, откуда только пришел., а то на Антона спишут
Гость
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