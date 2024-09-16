Тренер «Атланты» — о Миранчуке: «Могу сказать, что он прекрасный человек»

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» ответил на вопрос источника о том, на 100% ли российский полузащитник адаптировался к команде и к МЛС .

Сложно говорить в процентном соотношении. Он адаптируется очень быстро. Но ему, конечно, нужно время. Но он уже близок к ста процентам. Но могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнёрами.