Тренер «Атланты» — о Миранчуке: «Могу сказать, что он прекрасный человек»

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино ответил на вопрос источника о том, на 100% ли российский полузащитник Алексей Миранчук адаптировался к команде и к МЛС.
Сложно говорить в процентном соотношении. Он адаптируется очень быстро. Но ему, конечно, нужно время. Но он уже близок к ста процентам. Но могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнёрами.
Постепенно подводим его. С «ЛА» он получил 30 минут. В прошлом матче вышел в старте. Он важный игрок для нас, поэтому надо делать всё постепенно. Если дать слишком много нагрузки и он получит травму, никому от этого лучше не станет. У нас сейчас график по три матча в неделю. Так что надо распределять нагрузку по-умному.