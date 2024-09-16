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Тренер «Атланты» — о Миранчуке: «Могу сказать, что он прекрасный человек»

вчера, 22:59

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино ответил на вопрос источника о том, на 100% ли российский полузащитник Алексей Миранчук адаптировался к команде и к МЛС.

Сложно говорить в процентном соотношении. Он адаптируется очень быстро. Но ему, конечно, нужно время. Но он уже близок к ста процентам. Но могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнёрами.

Постепенно подводим его. С «ЛА» он получил 30 минут. В прошлом матче вышел в старте. Он важный игрок для нас, поэтому надо делать всё постепенно. Если дать слишком много нагрузки и он получит травму, никому от этого лучше не станет. У нас сейчас график по три матча в неделю. Так что надо распределять нагрузку по-умному.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ 7hx6f3kk2aq4 (раскрыть)
сегодня в 09:12
Хороший парень не профессия.
7hx6f3kk2aq4
7hx6f3kk2aq4
сегодня в 06:27
Наши парни замечательные люди,похвально и приятно слушать
y4dhkqea47r7
y4dhkqea47r7
сегодня в 05:23
Хороший подход к игрокам в МЛС,нежный
kgdhh72cuzts
kgdhh72cuzts
сегодня в 05:02
Тренер - футбольный шахматист, не иначе
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:19
Надо чтобы также сказал про игрока Миранчука
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:01
Должен по идее быстро освоиться в любительском МЛС.
Гость
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