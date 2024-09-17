Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов зарабатывает в парижском клубе около 400 000 евро в месяц. Это вдвое меньше, чем Джанлуиджи Доннарумма (849 500 евро в месяц), а также меньше, чем Кейлор Навас в прошлом сезоне (572 600 евро). Однако французские СМИ считают, что это довольно большая зарплата для запасного вратаря. В «Краснодаре» Сафонов получал примерно 123 000 евро в месяц (12,5 миллионов рублей).
Напомним, вероятнее всего, российский вратарь дебютирует завтра за ПСЖ в Лиге чемпионов.
Статус игрока высокого уровня ещё нужно заработать, а не подтвердить. Сидя в запасе будет сложно это сделать. Один наш российский вратарь два года назад, так и не заработал, просидев на лавке весь контракт, а предоставившейся ему единственной взможностью доказать, что он на что-то может претендовать он так и не вопользовался, пропустив в матче, как раз в Лиге чемпионов. И что касается его доходов, то с учётом всх налогов и сборов взимаемых с иностранцев вряд ли они значительно превышают то, что он имел в Краснодаре. Кто и выиграл в этой ситуации, так это его жена и ребёнок, будут получать алименты в твёрдой валюте.
Бболейте за своих, а не против чужих!
Статус игрока высокого уровня ещё нужно заработать, а не подтвердить. Сидя в запасе будет сложно это сделать. Один наш российский вратарь два года назад, так и не заработал, просидев на лавке весь контракт, а предоставившейся ему единственной взможностью доказать, что он на что-то может претендовать он так и не вопользовался, пропустив в матче, как раз в Лиге чемпионов. И что касается его доходов, то с учётом всх налогов и сборов взимаемых с иностранцев вряд ли они значительно превышают то, что он имел в Краснодаре. Кто и выиграл в этой ситуации, так это его жена и ребёнок, будут получать алименты в твёрдой валюте.
Бболейте за своих, а не против чужих!