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Стало известно, сколько Сафонов зарабатывает в ПСЖ

вчера, 13:30

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов зарабатывает в парижском клубе около 400 000 евро в месяц. Это вдвое меньше, чем Джанлуиджи Доннарумма (849 500 евро в месяц), а также меньше, чем Кейлор Навас в прошлом сезоне (572 600 евро). Однако французские СМИ считают, что это довольно большая зарплата для запасного вратаря. В «Краснодаре» Сафонов получал примерно 123 000 евро в месяц (12,5 миллионов рублей).

Напомним, вероятнее всего, российский вратарь дебютирует завтра за ПСЖ в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:17
А я получаю не 400, а 40. И не €, а тысяч ₽.
lotsman
lotsman
вчера в 18:30
Статья для бухгалтеров, любителей считать деньги.)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:59
А чувак неплохо так устроился!
vvv89uanudfm
vvv89uanudfm
вчера в 17:08
Долг по алиментам закроет за один месяц.
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Доброго Здоровь Rupertt!
Статус игрока высокого уровня ещё нужно заработать, а не подтвердить. Сидя в запасе будет сложно это сделать. Один наш российский вратарь два года назад, так и не заработал, просидев на лавке весь контракт, а предоставившейся ему единственной взможностью доказать, что он на что-то может претендовать он так и не вопользовался, пропустив в матче, как раз в Лиге чемпионов. И что касается его доходов, то с учётом всх налогов и сборов взимаемых с иностранцев вряд ли они значительно превышают то, что он имел в Краснодаре. Кто и выиграл в этой ситуации, так это его жена и ребёнок, будут получать алименты в твёрдой валюте.
Бболейте за своих, а не против чужих!
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 15:04
Шикарно! Могу только поздравить Матвея. Там пускай ребята и доят их!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:24
Не зарабатывает, а получает!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:55, ред.
Это означает, что 100 тысяч евро он платит алиментов. Но у шейхов денег много , они могут платить. Но с другой стороны во Франции и налоги большие. Так что его зарплата вполне может попасть под 50% налогов. Так что остается ненамного больше Краснодара. Уточнил. Налог у него 45%. Т.е. 180 тысяч евро налог. Остается 220.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:35
И это без грузинского паспорта
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:32
Эта цифра подчеркивает высокий уровень зарплат в таких клубах, как ПСЖ, и показывает, что даже резервные игроки могут получать значительные доходы. Учитывая, что в Краснодаре Сафонов зарабатывал примерно 123 000 евро в месяц, его нынешнее жалование демонстрирует существенный рост.
Если Сафонов действительно дебютирует за ПСЖ в Лиге чемпионов, это будет важный шаг в его карьере, подтверждая его статус игрока высокого уровня, который может внести вклад в успехи клуба на европейской арене.
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