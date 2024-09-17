Стало известно, сколько Сафонов зарабатывает в ПСЖ

1726569046

вчера, 13:30

Вратарь ПСЖ и сборной России зарабатывает в парижском клубе около 400 000 евро в месяц. Это вдвое меньше, чем Джанлуиджи Доннарумма (849 500 евро в месяц), а также меньше, чем Кейлор Навас в прошлом сезоне (572 600 евро). Однако французские СМИ считают, что это довольно большая зарплата для запасного вратаря. В «Краснодаре» Сафонов получал примерно 123 000 евро в месяц (12,5 миллионов рублей).