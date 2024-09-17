Агент Черышева рассказал о будущем своего клиента

Футбольный агент Жорди Саллес, представляющий интересы полузащитника Дениса Черышева, высказался на тему будущего своего клиента.
Я видел информацию о том, что Черышев может продолжить карьеру в «Ноа», но это не так. Я общался лично с Денисом, и никакого предложения он не получал. На данный момент у нас нет предложений и от других клубов. Посмотрим, что будет дальше.
Напомним, в июле текущего года Черышев покинул «Венецию». В прошедшем сезоне 33-летний россиянин сыграл 9 матчей в Серии B и матч в Кубке Италии.