Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежом

Агент Черышева рассказал о будущем своего клиента

вчера, 13:01

Футбольный агент Жорди Саллес, представляющий интересы полузащитника Дениса Черышева, высказался на тему будущего своего клиента.

Я видел информацию о том, что Черышев может продолжить карьеру в «Ноа», но это не так. Я общался лично с Денисом, и никакого предложения он не получал. На данный момент у нас нет предложений и от других клубов. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, в июле текущего года Черышев покинул «Венецию». В прошедшем сезоне 33-летний россиянин сыграл 9 матчей в Серии B и матч в Кубке Италии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Антон Миранчук получил рабочую визу для игры в Швейцарии
16 сентября
ПСЖ представил Сафонова на домашнем стадионе
14 сентября Фото
Черчесов: «Когда я кричал, по‑моему, путал имена игроков»
14 сентября
Глава Казахстанской федерации футбола назвал цель сборной в Лиге наций
13 сентября
«Чёрные коты» устремились в Премьер-Лигу. Юный владелец клуба преобразил семикратных чемпионов Англии
12 сентябряОлег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии2
Черчесов подвёл итоги первых матчей Казахстана
11 сентября
Сортировать
Все комментарии
957j59cxwhf4
957j59cxwhf4
вчера в 16:25
Либо Россия, либо бутсы на гвоздь...
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 15:11
Давай на родину, Дениска! Может быть какой-нибудь Факел пригреет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:29
Учитывая, что Черышев недавно покинул Венецию и в прошлом сезоне провёл ограниченное количество матчей, это может затруднить поиск нового контракта. Однако с его опытом и качеством игры, вполне вероятно, что интерес к нему появится по мере продвижения сезона, особенно если он сможет продемонстрировать свою форму и готовность к новой команде.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:11
Хватит мечтать, какое у него будущее... Человеку за тридцать, сильно подвержен травмам, давно не играл... Да и переоценён Денис слишком. К тому же его в своё время перехвалили, Хотя и талантом Черышев был наделён, но не воспользовался им. О таких людях говорят - в прошлом у него было блестящее будущее
ye4nd6csb6kc
ye4nd6csb6kc
вчера в 13:05
Черышев давно считает себя испанцем и играть даже в России не захочет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 