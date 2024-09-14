ПСЖ представил Сафонова на домашнем стадионе

ПСЖ представил российского вратаря Матвея Сафонова и других новичков команды на домашнем стадионе перед сегодняшним матчем 4-го тура Лиги 1 против «Бреста».
|Пари Сен-Жермен3 : 1Брест
|Матч завершен
ПСЖ представил российского вратаря Матвея Сафонова и других новичков команды на домашнем стадионе перед сегодняшним матчем 4-го тура Лиги 1 против «Бреста».
Хотя странно...почему Матвею номер не дали...у всех на шортах есть номер....у него нет...
Хотя странно...почему Матвею номер не дали...у всех на шортах есть номер....у него нет...