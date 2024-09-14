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ПСЖ представил Сафонова на домашнем стадионе

вчера, 22:05
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ПСЖ представил российского вратаря Матвея Сафонова и других новичков команды на домашнем стадионе перед сегодняшним матчем 4-го тура Лиги 1 против «Бреста».

ПСЖ представил Сафонова на домашнем стадионе

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 08:33
Пофотались и пошёл на лавочку сидеть
xzzbqjhfr746
xzzbqjhfr746
вчера в 23:36
Лавочник предстал перед публикой, а когда-то был основным.
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:48
А то, что у него форма такая же, как у полевых игроков, не странно?
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 22:18
Вечный запасной под Доннойруммой. Ему стоит уже варианты аренды рассматривать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:13
Хорошее фото...все такие счастливые....
Хотя странно...почему Матвею номер не дали...у всех на шортах есть номер....у него нет...
Гость
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