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Терехов: «Джикия уже влился в коллектив на 100%»

вчера, 09:54

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал об адаптации Георгия Джикии в команде.

С Георгием Джикией мы давно знакомы, он отличный футболист и человек. Никаких проблем у него в клубе нет. Команда у нас опытная, каждый может проявить лидерские качества, Георгий тут не исключение. Он уже влился в коллектив на 100%. Что касается его возможной роли капитана в клубе в будущем, то здесь решит тренер. В команде у нас все друг другу доверяют.

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Все комментарии
6stzrm5n445x
6stzrm5n445x
вчера в 14:26
Стоит пожелать Джикии только хорошей игры в Химках.
ABir
ABir
вчера в 14:20
Будем смотреть теперь за вливанием на поле
я из Химок
я из Химок
вчера в 13:37
Вы играть начните на результат, сначала, а потом уж про команду говорите! Пока только сборище "пинателей мяча" наблюдаю, и тихо (верней савсем не тихо) охрени..ю! СТЫДНО за свою команду.
stanichnik
stanichnik ответ Anisovich (раскрыть)
вчера в 12:56
Доброго Здоровья Anisovich!
Заболотный глава старейшин, а Джикия пока ещё только кандидат на замещение вакантной должности в совете, потому как не прошёл испытательный срок, или как в армии раньше, "курс молодого бойца, который проходили даже великовозрастные призывники.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Anisovich
Anisovich ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:18
Старейшина клуба там уже Заболотный.
lotsman
lotsman
вчера в 11:25
Влиться в коллектив не сложно. Пришёл, представился, тебя приняли, не выгнали, это одно, а заиграть на высоком уровне, заслужить авторитет у команды и болельщиков, это другое, это гораздо сложнее.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:55
Не знаю, как на счёт капитанства, но в "совет старейшин" клуба его сразу можно включать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:26
Честно говоря, сомневаюсь, что Джикия легко вольётся в коллектив Химок. Он считает себя лидером везде. Ещё год назад Георгий высокомерно презирал какие-то Химки, а теперь он просто вынужден играть в команде, где есть свои лидеры. Джикии придётся с этим смириться или его самомнение станет источником конфликта.
yyjhym6er47a
yyjhym6er47a
вчера в 10:15
Джикия опять накосячит на футбольном поле и отольется, в Химках его пиарить никто не будет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:12
Это хорошо! Но надо влиться в игровом плане
4p5tszqgdabs
4p5tszqgdabs
вчера в 10:11
Что Терехову, что Джикии давно пора на пенсию, а они все в коллективы вливаются.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:10
Замечательно, что в команде царит доверительная атмосфера. Это не просто слова — такая обстановка действительно играет важную роль в достижении общих целей. Когда игроки могут полагаться друг на друга, это создает дополнительные возможности для командной работы. Наличие опытных игроков, таких как Джикия, безусловно, укрепляет команду.
Glosser
Glosser
вчера в 09:58
Влился еще не значит, что заиграл.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:58
"Влился" - это как - "Накрыл поляну и проставился?)))
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