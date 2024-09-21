Терехов: «Джикия уже влился в коллектив на 100%»

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал об адаптации Георгия Джикии в команде.
С Георгием Джикией мы давно знакомы, он отличный футболист и человек. Никаких проблем у него в клубе нет. Команда у нас опытная, каждый может проявить лидерские качества, Георгий тут не исключение. Он уже влился в коллектив на 100%. Что касается его возможной роли капитана в клубе в будущем, то здесь решит тренер. В команде у нас все друг другу доверяют.
Заболотный глава старейшин, а Джикия пока ещё только кандидат на замещение вакантной должности в совете, потому как не прошёл испытательный срок, или как в армии раньше, "курс молодого бойца, который проходили даже великовозрастные призывники.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Заболотный глава старейшин, а Джикия пока ещё только кандидат на замещение вакантной должности в совете, потому как не прошёл испытательный срок, или как в армии раньше, "курс молодого бойца, который проходили даже великовозрастные призывники.)))
Болейте за своих, а не против чужих!