Николсон: «Спартак» – мой последний клуб в России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сообщил, что не собирается играть за другой российский клуб.
Могу ли я себе представить, что после той драки с «Зенитом» перешёл бы туда? Честно говоря, если я играю за какой-то клуб в стране, то я никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» – это последний клуб в России.
Соболев так же говорил? Да, но это Соболев, а это я. Каждый делает свой выбор.
Он понимает, что такую зарплату ему аутсайдеры не предложат, а большим клубам он просто не нужен.
Хотя если Зенит захочет показать Спартаку ещё раз его место как с Соболевым, то Николсон на четвереньках побежит за бабками.
Он понимает, что такую зарплату ему аутсайдеры не предложат, а большим клубам он просто не нужен.
Хотя если Зенит захочет показать Спартаку ещё раз его место как с Соболевым, то Николсон на четвереньках побежит за бабками.