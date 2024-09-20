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Николсон: «Спартак» – мой последний клуб в России

вчера, 14:23

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сообщил, что не собирается играть за другой российский клуб.

Могу ли я себе представить, что после той драки с «Зенитом» перешёл бы туда? Честно говоря, если я играю за какой-то клуб в стране, то я никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» – это последний клуб в России.

Соболев так же говорил? Да, но это Соболев, а это я. Каждый делает свой выбор.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:54, ред.
А умный он всё таки, знает какими словами можно привлечь интерес Зенита. Но даже если без задней мысли сказал так для Спартака от этого только хуже, клещи вцепились в Лукойл мёртвой хваткой и не хотят отпускать. Или как называются паразиты которые любят присосаться к и без того больной плоти?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:23
Если ему завтра позвонит Медведев обещая место в основе и три его спартаковские зарплаты Шамар скажет что в его выражении «Спартак» – мой последний клуб в России" не там поставили тире....«Спартак» мой - последний клуб в России".......)))
rfhvc5ysqaqw
rfhvc5ysqaqw
вчера в 16:10
Очередной лавочник спартака решил удивить народ своей преданностью клубу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04
Игрок уровня Химок и зарплатой уровня топ клуба может себе позволить такие высказывания.
Он понимает, что такую зарплату ему аутсайдеры не предложат, а большим клубам он просто не нужен.
Хотя если Зенит захочет показать Спартаку ещё раз его место как с Соболевым, то Николсон на четвереньках побежит за бабками.
jtmkjrbmjt29
jtmkjrbmjt29
вчера в 16:00
Даже смешно стало, только помани длинным рублем и побежит как Жирков в Анжи.
a8gk4cc9x6p5
a8gk4cc9x6p5
вчера в 15:25
Чтобы перейти в Зенит нужно это заслужить.
Вещий
Вещий
вчера в 14:47
Есть еще и такая пословица.... не говори „гоп“, пока не перепрыгнешь
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Он прав драка была "эпохальная" и не каждый в итоге за свой "базар" ответил.

)))
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