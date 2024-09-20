Николсон: «Спартак» – мой последний клуб в России

Нападающий «Спартака» сообщил, что не собирается играть за другой российский клуб.

Могу ли я себе представить, что после той драки с «Зенитом» перешёл бы туда? Честно говоря, если я играю за какой-то клуб в стране, то я никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» – это последний клуб в России.

Соболев так же говорил? Да, но это Соболев, а это я. Каждый делает свой выбор.