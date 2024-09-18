Маурисио Почеттино назвал цель сборной США на чемпионате мира 2026

Главный тренер сборной США рассказал о цели команды на домашнем чемпионате мира 2026.

Цель — выход в четвертьфинал. Руководство очень четко это обозначило, и я предельно честен с вами. Это вызов. Они понимают, что будет непросто. Но я тот человек… Мы — те люди, которые действительно верят в то, что способны на это. Мы считаем, что этот талантливый состав может играть лучше. Поэтому мы принимаем вызов.