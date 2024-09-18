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Маурисио Почеттино назвал цель сборной США на чемпионате мира 2026

вчера, 22:51

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино рассказал о цели команды на домашнем чемпионате мира 2026.

Цель — выход в четвертьфинал. Руководство очень четко это обозначило, и я предельно честен с вами. Это вызов. Они понимают, что будет непросто. Но я тот человек… Мы — те люди, которые действительно верят в то, что способны на это. Мы считаем, что этот талантливый состав может играть лучше. Поэтому мы принимаем вызов.

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Все комментарии
4fzr5abektm5
4fzr5abektm5
сегодня в 05:22
Маурисио надо отрабатывать деньги,вот он и разговорился
cekdkse2rpby
cekdkse2rpby
сегодня в 05:08
Цель слишком высокая и вряд ли достижимая.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:19
Ясно, понятно, с США всё будет печально.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
можно и поговорить и порассуждать на эту тему пока)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:24
На трофей не стоит замахиваться. Не получится...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:20
Почет верит в сказки…)
Поэтому принимает вызов!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02, ред.
Классно.. ещё 2 года не уволят точно)))) хорошо устроился))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
из за того прохода в финал ЛЧ, который организовал Лукас Моура,
многие до сих пор думают что Почеттино топ тренер)
ну что, американцам видней.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 22:55
Надеюсь, соснут, как и всегда.
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