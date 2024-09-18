Маурисио Почеттино назвал цель сборной США на чемпионате мира 2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино рассказал о цели команды на домашнем чемпионате мира 2026.
Цель — выход в четвертьфинал. Руководство очень четко это обозначило, и я предельно честен с вами. Это вызов. Они понимают, что будет непросто. Но я тот человек… Мы — те люди, которые действительно верят в то, что способны на это. Мы считаем, что этот талантливый состав может играть лучше. Поэтому мы принимаем вызов.
Поэтому принимает вызов!
Поэтому принимает вызов!
многие до сих пор думают что Почеттино топ тренер)
ну что, американцам видней.
многие до сих пор думают что Почеттино топ тренер)
ну что, американцам видней.