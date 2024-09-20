Эндрик решил жениться, Промес показал дорогие украшения. Как провели футболисты эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник МЮ Антони отдохнул со своей девушкой.
А потом сделал ей предложение.
Нападающий «Реала» Эндрик тоже решил исключить себя из числа холостяков.
Бывший форвард «Москвы» Макси Лопес изменился — стал больше.
Вратарь «Интера» Янн Зоммер насладился красивыми видами.
Экс-нападающий «Арсенала» Лукас Подольски встретился с группой Backstreet Boys.
Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес похвастался дорогими ювелирными украшениями. Хорошие новости для Квинси — теперь у него стало гораздо больше прав в ОАЭ.
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров встретил певицу Татьяну Буланову.
У голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы родился сын — назвали Лео. Это позволило российскому голкиперу дебютировать в Лиге чемпионов.
Стиляга дня. Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль.
Бывший игрок «Атлетико» Диего Годин стал отцом во второй раз.
Легенда сборной Италии Роберто Баджо провел время с женой на природе.
Радамель Фалькао устроил праздник для своих детей — у сына был день рождения.
Эсекьель Лавесси показал свои татуировки на спине.
Девушка дня. Жена полузащитника МЮ Каземиро.
Защитник «Сельты» Маркос Алонсо отдохнул на яхте и пожарил мясо.
Фабио Каннаваро отправился в Сингапур.
На этом наш выпуск подошел к концу — если у вас еще тепло, то наслаждайтесь этим — берите пример с Дриса Мертенса.
Эндрик красава - в свадебном костюме и в кроссах на босу ногу...
Эндрик красава - в свадебном костюме и в кроссах на босу ногу...
И требую изменить название рубрики "стиляга дня" на "@олбач" дня
И требую изменить название рубрики "стиляга дня" на "@олбач" дня
Очень многие вообще не похожи или изменились сильно, или же у меня уже память не та))
Вот особенно Р.Баджо и Подольски.
Очень многие вообще не похожи или изменились сильно, или же у меня уже память не та))
Вот особенно Р.Баджо и Подольски.