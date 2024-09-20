Эндрик решил жениться, Промес показал дорогие украшения. Как провели футболисты эту неделю

1726842645

20 сентября 2024, 17:30

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Полузащитник МЮ отдохнул со своей девушкой.

А потом сделал ей предложение.

Нападающий «Реала» тоже решил исключить себя из числа холостяков.

Бывший форвард «Москвы» изменился — стал больше.

Вратарь «Интера» насладился красивыми видами.

Экс-нападающий «Арсенала» встретился с группой Backstreet Boys.

Бывший футболист «Спартака» похвастался дорогими ювелирными украшениями. Хорошие новости для Квинси — теперь у него стало гораздо больше прав в ОАЭ .

Экс-полузащитник «Зенита» встретил певицу Татьяну Буланову.

У голкипера ПСЖ родился сын — назвали Лео. Это позволило российскому голкиперу дебютировать в Лиге чемпионов.

Стиляга дня. Полузащитник «Атлетико» .

Бывший игрок «Атлетико» стал отцом во второй раз.

Легенда сборной Италии провел время с женой на природе.

устроил праздник для своих детей — у сына был день рождения.

показал свои татуировки на спине.

Девушка дня. Жена полузащитника МЮ .

Защитник «Сельты» отдохнул на яхте и пожарил мясо.

отправился в Сингапур.

На этом наш выпуск подошел к концу — если у вас еще тепло, то наслаждайтесь этим — берите пример с .