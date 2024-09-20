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Эндрик решил жениться, Промес показал дорогие украшения. Как провели футболисты эту неделю

20 сентября 2024, 17:30
Эндрик
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
23 сентября в 00:53
... и Таня Буланова... Как ей не страшно на балконе с такими низкими перилами стоять, ума не приложу.

Эндрик красава - в свадебном костюме и в кроссах на босу ногу...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 сентября в 09:15, ред.
Теперь понятно, почему у Каземиро игровая форма пропала.. . Есть на что отвлекаться.

И требую изменить название рубрики "стиляга дня" на "@олбач" дня
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 23:40
19 Век Дюма (отец) написал " Человек в железной маске" ; Промес "пошёл дальше" - 21 Век - "Человек в брильянтовой маске"...)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ f7927wfc35v2 (раскрыть)
20 сентября в 19:29
А шо с быстровым не так? Не тот клуб? Так это просто работадатель, там уже нет этой детской вражды)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ f7927wfc35v2 (раскрыть)
20 сентября в 18:52
противно не знать историю Зенита, пусть она и рваная
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 6cqa9dc73zdd (раскрыть)
20 сентября в 18:50
и он ещё скоро приедет и затолкает латышенку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ iIIiada (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября в 18:42
Какой расчет? Ему только 18 лет. Дите несмышленое, правда с деньгами. У невесты, которая его сильно старше видимо любовь к деньгам большая?
6cqa9dc73zdd
6cqa9dc73zdd
20 сентября в 18:34
Промеска на наркотные деньги купил себе украшение на черную рожу.
f7927wfc35v2
f7927wfc35v2
20 сентября в 18:26
Булановой не противно было стоять рядом со свиньей, свиньей, свиньей.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
20 сентября в 18:11
Только его и узнал, ну почти))
Очень многие вообще не похожи или изменились сильно, или же у меня уже память не та))
Вот особенно Р.Баджо и Подольски.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 17:59
Маркос Алонсо хорош))
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