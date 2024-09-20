Александер-Арнольд и его семья могут купить клуб Лиги 1

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вчера, 12:33

Защитник «Ливерпуля» может приобрести права на «Нант».

Отец футболиста Майкл интересуется французским спортивным рынком, ранее он планировал купить «Гавр» или «Сент-Этьен». Майкл через лондонскую инвестиционную фирму занимается интересами своих сыновей.

Владельцем «Нанта» с 2007 года является бизнесмен Вальдемар Ките. Его фигура непопулярна у болельщиков из-за неудач с постройкой стадиона и сделкой по продаже телевизионных прав. Ките хотел бы продать клуб, чтобы возместить убытки.

Прошлым летом семья Трента уже контактировала с Ките, в этот четверг заинтересованные в сделке лица встретились в Лондоне. Фиксированная стоимость покупки оценивается в 80 миллионов евро, еще 20 млн идут в виде кредита. Бонусы могут составить до 40 млн. Ранее Александер-Арнольд уже стал миноритарным акционером французской команды «Формулы-1» Alpine F1 Team через Otro Capital.

В «Нанте» работу над сделкой отрицают.