Компани ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Баварии» дал комментарий на тему критики в свой адрес.

Хотелось бы подробнее высказаться по этой теме. Всё довольно просто. Я люблю работать с футболистами, стараюсь совершенствовать их и команду, сам хочу становиться лучше. Это не тот вопрос, на который я должен отвечать. Можно ответить подробно, но это того не стоит.

Вкратце расскажу вам кое-что, просто, чтобы доказать свою точку зрения. Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем из Конго. Каковы были мои шансы вообще выступать в АПЛ , выиграть что-то в качестве игрока, играть за сборную? Они были близки к нулю.

Теперь я тренер. Вы перестаете верить в себя из-за того, что говорят другие? Нужно продолжать двигаться вперед. Потерпите вы в итоге неудачу или добьетесь успеха – так тому и быть. Но вы всегда можете стать лучше. В интернете много всего, поэтому я не принимаю это близко к сердцу. Я должен остановиться из-за того, что говорят другие? Давайте вдохновлять людей на успех и разрушать барьеры.