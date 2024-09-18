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Компани ответил на критику в свой адрес

вчера, 17:17

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарий на тему критики в свой адрес.

Хотелось бы подробнее высказаться по этой теме. Всё довольно просто. Я люблю работать с футболистами, стараюсь совершенствовать их и команду, сам хочу становиться лучше. Это не тот вопрос, на который я должен отвечать. Можно ответить подробно, но это того не стоит.

Вкратце расскажу вам кое-что, просто, чтобы доказать свою точку зрения. Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем из Конго. Каковы были мои шансы вообще выступать в АПЛ, выиграть что-то в качестве игрока, играть за сборную? Они были близки к нулю.

Теперь я тренер. Вы перестаете верить в себя из-за того, что говорят другие? Нужно продолжать двигаться вперед. Потерпите вы в итоге неудачу или добьетесь успеха – так тому и быть. Но вы всегда можете стать лучше. В интернете много всего, поэтому я не принимаю это близко к сердцу. Я должен остановиться из-за того, что говорят другие? Давайте вдохновлять людей на успех и разрушать барьеры.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:21
Ну критики же правы. Команда всего по 9 мячей забивает - куда это годится?
При Тухеле такой фигни не было :))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Не не , Венсан , критика тебе явно на пользу , сейчас пускай ещё немного покритикуют и будем ждать выигранные матчи с двухзначными числами в графе с забитыми мячами...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:33
Сказано вроде по делу, возразить трудно...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:28
Компани очень правильно подметил, что тренеры и игроки должны оставаться верными своим принципам, несмотря на внешнюю критику. Его личная история служит отличным примером того, как можно преодолевать трудности и достигать успеха. Важно, чтобы он продолжал сосредотачиваться на развитии команды и поддерживал игроков в их стремлении к улучшению.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21
Слишком много пафоса...
Он не так много времени работает тренером
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:18
Тренер должен быть оптимистом...
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