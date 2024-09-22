Газизов о «Спартаке»: «Профессионалам там тяжело. Там идёт медиавойна»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо», который ранее работал в «Спартаке», Шамиль Газизов рассказал, что в московском клубе трудно выполнять свои профессиональные обязанности.
Представляете, насколько это большой клуб? Там «телеграмные войны», о которых я раньше даже представления не имел. Сначала не обращал на них внимания, не понимал, что за «телеграмные войны». Я делал всё, как мне сказало первое лицо, с ним договорился, а оказалось, что там всё куда сложнее. В клубе смотрят, кто что сказал, какие комментарии у людей. Это какой-то детский сад.
Огромное влияние медиа! Смотрели даже то, что просто люди в комментариях пишут. Я говорил: «Мы на этом основываемся?» Это для меня очень большой урок. Там идёт медиавойна.
Профессионалам там тяжело. Я не считаю себя абсолютным профи. Но человеку с периферии там непросто. Я привык работать чуть по-другому.
Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Хотя его трюки с подписанием "фантастического узбекского дарования" Остона Урунова, Кокорина что-то и могут объяснить, но как знать...
КТО на самом деле ВОЗЖЕЛАЛ видеть Кокорина в Спартаке?
Возможно, что и Федун с бешеной башкиркой, а пожелание его подписать было высказано устно и без свидетелей...
Хотя его трюки с подписанием "фантастического узбекского дарования" Остона Урунова, Кокорина что-то и могут объяснить, но как знать...
КТО на самом деле ВОЗЖЕЛАЛ видеть Кокорина в Спартаке?
Возможно, что и Федун с бешеной башкиркой, а пожелание его подписать было высказано устно и без свидетелей...
А ВЫНОСИТЬ-то ЧТО???
То, что ВСЕ и так видят???
Ничего нового Газизов не сказал.
Для меня, например.
Думаю, что и для Вас тоже...
Все эти "ВУмные мысли" бешеной башкирки в инете, вся эта грязь внутри клуба, которая практически выносилась на публику и была с воодушевлением принята фанатами разных клубов к обсуждению...
Газизов просто ещё раз всем нам НАПОМНИЛ ОБ ЭТОМ...
А ВЫНОСИТЬ-то ЧТО???
То, что ВСЕ и так видят???
Ничего нового Газизов не сказал.
Для меня, например.
Думаю, что и для Вас тоже...
Все эти "ВУмные мысли" бешеной башкирки в инете, вся эта грязь внутри клуба, которая практически выносилась на публику и была с воодушевлением принята фанатами разных клубов к обсуждению...
Газизов просто ещё раз всем нам НАПОМНИЛ ОБ ЭТОМ...