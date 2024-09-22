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Газизов о «Спартаке»: «Профессионалам там тяжело. Там идёт медиавойна»

вчера, 11:30

Генеральный директор махачкалинского «Динамо», который ранее работал в «Спартаке», Шамиль Газизов рассказал, что в московском клубе трудно выполнять свои профессиональные обязанности.

Представляете, насколько это большой клуб? Там «телеграмные войны», о которых я раньше даже представления не имел. Сначала не обращал на них внимания, не понимал, что за «телеграмные войны». Я делал всё, как мне сказало первое лицо, с ним договорился, а оказалось, что там всё куда сложнее. В клубе смотрят, кто что сказал, какие комментарии у людей. Это какой-то детский сад.

Огромное влияние медиа! Смотрели даже то, что просто люди в комментариях пишут. Я говорил: «Мы на этом основываемся?» Это для меня очень большой урок. Там идёт медиавойна.

Профессионалам там тяжело. Я не считаю себя абсолютным профи. Но человеку с периферии там непросто. Я привык работать чуть по-другому.

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 15:31
А где нет всей этой инфовойны? На кладбище разве что.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:23
Не буду спорить, Володя. Мне башкирка нравилась, но исключительно- как красивая женщина))). Какой она руководитель- догадываюсь. По поводу преданности клубу, мы уже эту тему обговаривали, всё лушее и настоящее- в прошлом...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:11
Так он "по-спартаковски", ну, который сейчас, и действует.
Вспомните "перлы" бешеной башкирки: по сравнению с ними, информация именно в той форме, которая есть - так... баловство...
Я уже писал, что более 20-ти лет в Спартаке НЕТ людей - я имею в виду руководство клубом - ЛЮБЯЩИХ наш Великий клуб.
НЕТУ!!!
Все, кто сейчас там заседает. в первую, во вторую, в десятую, двадцатую очередь думают только о том. как "баблишка срубить влёгкую".
На клуб, на команду им всем глубоко наплевать! ((
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:03
Вы- болельщик Спартака, Вам конечно видней.))) Но мне, это заявление не понравилось- очень колючие и агрессивное.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
День добрый, Виктор.
А ВЫНОСИТЬ-то ЧТО???
То, что ВСЕ и так видят???
Ничего нового Газизов не сказал.
Для меня, например.
Думаю, что и для Вас тоже...
Все эти "ВУмные мысли" бешеной башкирки в инете, вся эта грязь внутри клуба, которая практически выносилась на публику и была с воодушевлением принята фанатами разных клубов к обсуждению...
Газизов просто ещё раз всем нам НАПОМНИЛ ОБ ЭТОМ...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:52
Приветствую, Володя!!!
Да, Вы правы, но дело в том, что не всё надо выносить на публику, как это сделал Газизов...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Всей ПРАВДЫ о работе Газизова в Спартаке мы, простые болелы, никогда и не узнаем...
Хотя его трюки с подписанием "фантастического узбекского дарования" Остона Урунова, Кокорина что-то и могут объяснить, но как знать...
КТО на самом деле ВОЗЖЕЛАЛ видеть Кокорина в Спартаке?
Возможно, что и Федун с бешеной башкиркой, а пожелание его подписать было высказано устно и без свидетелей...
Quilby
Quilby
вчера в 14:31
От величия спартак то на пятом месте, то на десятом.
ngqj57fzt7x7
ngqj57fzt7x7
вчера в 13:20
Вся беда спартака в том, что никакой он не Великий, каковым он себя считает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
Если Спартак когда нибудь покинет РПЛ... как завещал Федун, то в медиалиге он будет как рыба в воде.
5qem57q2cz72
5qem57q2cz72
вчера в 12:21
Кратко можно охарактеризовать обстановку в спартаке - пауки в банке.
Capral
Capral
вчера в 11:47
Газизов, сам признал, что не является абсолютным профи. Ну а если так- зачем даешь такие комментарии?! Если только попиариться на чем-то интересном для недругов Спартака, то это одно, если просто, из-за обиды на клуб- совсем другое. Да, Спартак- Клуб с Именем, с Прекраснейшей и Богатейшей Историей и имеет право на свои, возможно не всем понятные действия, но выносить это из избы- подленько и некрасиво...

Что касаемо прочтения разных "телег", переписок и тп., то это личное дело руководства клуба и не сказать, что это неправильно или криминал. К примеру, в той же Баварии, очень тщательно и скрупулезно проверялись все данные, даже личные, касаемые клуба. В этом, тоже, своеобразный порядок и ничего плохого. Весь прошлый сезон я смотрел и интересовался Баварией, поэтому, кое-что знаю...

Многолетние неудачи Спартака не в том, кто читает личные переписки, а кто нет. У каждого Великого Клуба есть период неудач, который рано или поздно заканчивается. Так было у МЮ и других больших клубов... Да, надо признать- не всегда в руководстве КБ находятся люди могущие правильно и адекватно оценивать ситуацию, но точно не Газизову об этом говорить!!! Это, точно- не по мужски и не по спортивному!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:43, ред.
Вот в это кстати охотно верю, что в Спартаке вообще главное не команда и победы а хайп, это многое бы объяснило. Тогда как раз постоянное недовольство болельщиков им только на руку. Но не совсем сильное, чтобы интерес не потеряли держат массы на крючке 5го места. Хитро. И скандалы эти с Джикией, с Соболевым, кто ещё из наших клубов так пестрит подобными инфоповодами?
kxr87chqvej3
kxr87chqvej3
вчера в 11:39
Не удивительно, что почти все игроки спартака хотят в Зенит, в спокойную обстановку. Кроме Шарама, конечно.
98rhx6wagevy
98rhx6wagevy
вчера в 11:31
Газизов на собственной шкуре это прочувствовал
Гость
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