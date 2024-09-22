Газизов о «Спартаке»: «Профессионалам там тяжело. Там идёт медиавойна»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо», который ранее работал в «Спартаке», рассказал, что в московском клубе трудно выполнять свои профессиональные обязанности.

Представляете, насколько это большой клуб? Там «телеграмные войны», о которых я раньше даже представления не имел. Сначала не обращал на них внимания, не понимал, что за «телеграмные войны». Я делал всё, как мне сказало первое лицо, с ним договорился, а оказалось, что там всё куда сложнее. В клубе смотрят, кто что сказал, какие комментарии у людей. Это какой-то детский сад.

Огромное влияние медиа! Смотрели даже то, что просто люди в комментариях пишут. Я говорил: «Мы на этом основываемся?» Это для меня очень большой урок. Там идёт медиавойна.

Профессионалам там тяжело. Я не считаю себя абсолютным профи. Но человеку с периферии там непросто. Я привык работать чуть по-другому.