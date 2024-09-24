«Реал» выиграл у «Алавеса» в поединке Ла Лиги

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вчера, 23:59

«Реал» переиграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги (3:2).

Лукас Васкес вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте. Килиан Мбаппе на 40-й удвоил преимущество команды, а на 48-й забил Родриго Силва. У гостей отличились Карлос Бенавидес (85') и Кике (87').

«Реал» идет на 2-м месте (17 очков), «Алавес» находится на 8-й строчке (10 баллов).