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«Реал» выиграл у «Алавеса» в поединке Ла Лиги

вчера, 23:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Реал» переиграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги (3:2).

Лукас Васкес вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте. Килиан Мбаппе на 40-й удвоил преимущество команды, а на 48-й забил Родриго Силва. У гостей отличились Карлос Бенавидес (85') и Кике (87').

«Реал» идет на 2-м месте (17 очков), «Алавес» находится на 8-й строчке (10 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт managingmadrid.com
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Все комментарии
амурец
амурец ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 11:51
Не только у Реала, у других тоже пенальти назначают, вот только они их не забивают, то есть тоже не спокойно
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:18
Матчи Реала не проходят спокойно. То пенальти, то скандалы, то карточки.
Кэп 11
Кэп 11 ответ Giallorossi (раскрыть)
сегодня в 09:17
Мечтать не вредно
Guankin
Guankin
сегодня в 08:21
Вини и Джуд пытаются забить в сложной ситуации, когда можно отдать на партнера и почти гарантировано увеличить счет. Это такая атмосфера в команде и Эндрик попал в эту волну? Плохо кончится.
2xqaere85msb
2xqaere85msb
сегодня в 07:44
Мог в концовочке Алавес сделать Реалу "Добрый вечер!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:43
А ведь гости едва не спасли свой матч ...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 07:36
Я тоже так думаю. Но наладится в защите.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:33
Два гола пропустить многовато для Реала
94cjyfupyfwc
94cjyfupyfwc
сегодня в 07:30
Очень результативный матч, Реал с победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:49
До рекорд Испании остался 4 матча. Надеюсь, Атлетико выпустит изсливочных весь пар. Ну а винисиус а точно охарактеризовал бывший президент Валенсии. Добавит нечего
shlomo
shlomo
сегодня в 06:21
Много Реал пропустил....
ABir
ABir
сегодня в 05:54
В концовочке сливочные под расслабились, но свои три очка в копилку положили. С Победой Реал!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:22
Негоже претенденту на золото так расслабляться в конце Матча.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:52
Два разных тайма, как и два разных Реала. Так дальше играть нельзя. Накажут за лишнюю уверенность.
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 01:19
Судейство конечно удивило. Футболист Реала специально бьёт соперника между ног. И это не красная. Как?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:12
Страшно так играть, и пропускать по два гола.
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Реал с победой, хотя во втором тайме Реал заставил поволноваться болельщиков
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
Все-таки наказаны не были, т.к. победили)...тут тонкая грань...мастерство на лезвии бритвы)...пропустили бы третий, забили бы четвертый...там времени еще вагон был для Реала...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:28
Расслабон наступил после 3:0...
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 00:23
обычно Реал во втором тайме включается и забивает, а тут наоборот во втором тайме выключились и бросили играть практически!! ну и как же в концовке два подряд пропустить можно было? хорошо что хоть 3-ий не пропустили, а хотя должны были забивать четвертый!!
ну судья как обычно косячный, столько нарушений и пеналей в пользу Реала не дал!! явно барсучий!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15
Счёт 3:0 расслабил команду, стали играть спустя рукава, на "голом" мастерстве. Были наказаны. Урок на будущее. В следующий раз можете погореть и окончательно отстать от "Барселоны".
Лично меня концентрация игроков высокого уровня в одной команде раздражает.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень сильный первый тайм выдал Реал Мадрид. А во втором тайме бросили играть. Так нельзя играть. Вальехо вообще не уровень Реала, даже для глубокого запаса. Лучше выпускать кого-то из молодёжки. Алавес хорошо сыграли вторую половину второго тайма. Кстати, я не понял, Мбаппе чем-то недоволен был, когда его заменили? Винисиус звёздной болезнью заболел? Сколько моментов было, где он мог спокойно сыграть на партнёра, но почему-то он терял мяч. За свой длинный язык получил жёлтую, потом во время замены мог получить вторую. Его жизнь ничему не учит? Впереди ведь игра против Атлетико? Забыл, как он пропустил важный матч на Копа Америки? Реал Мадрид провёл 39-й матч без поражения в Ла Лиге. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:09
Эндрык - второй Вини.. Или уже первый.. Хе.. 👎
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 00:03
Алавесу не хватило времени.
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Реал добился победы но есть вопросы!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:01
Алавес молодцы, неплохо поддавили Реал в концовочке и вернули в матч интригу. Не ожидал такого от них.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:01, ред.
Я сейчас как будто два разных матча посмотрел,сначала Реал доминировал,забил три классных гола,а потом бросил играть и чуть не упустил 3 очка
Так нельзя Мадрид-это не похоже на Реал
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